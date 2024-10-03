網上熱話｜尖沙咀首飾店3萬8兔子雕塑 疑被小孩整斷腳 天線得得B事件翻版？(有片)

相信大家對兩年前一名小朋友於旺角朗豪坊一間玩具店參觀時，疑用背脊挨向標價5萬元的「天線得得B」大型公仔，導致玩具倒跌摔爛的風波仍有印象，最近亦有類似事件在尖沙咀K11 MUSEA一間首飾店上演。該店擺放了一隻標價3.8萬元的兔子陶瓷雕塑，惟店方發布照片及監控影片，可見兔子被「弄斷」雙腳，涉及一名成年人及兩名小孩。
涉及一成年人及兩小孩 陶藝家稱已報警
該間首飾店為宣傳新首飾系列，邀請了一名女本地女陶藝家創作以兔子為主題的陶瓷藝術品，照片可見該大型兔子「小淇」雕塑放於飾櫃附近地面，標明「小心台階」、「HK$38000，請勿觸摸，如有損壞照價賠償」，亦可見未有任何圍欄或保護裝置。
店方昨日(2日)發帖稱，「K11 MUSEA 門市的小兔子小淇被人整爛了」，強調陶藝家會作修補，照片可見小淇被「弄斷」雙腳，店內CCTV影片可見當時兩名穿相同服裝的小孩見到兔子後上前把玩，其中有觸摸動作，身旁一名男子及後亦觸摸「兔耳」再移動雕塑，似乎發現不妥，隨即要求兩名小孩別再接近，該男子及後「打橫」放下小淇，隨即離開，過程中另有一位白衫男子曾以手機拍下3人的行為，惟未知他們是否同行。陶藝家於社交平台稱已報警，但仍未找到涉事人士。
網民質疑店方「就咁放喺地下」
帖文引發網民熱議，社交平台在Threads有近30萬人次瀏覽，眾多網民均指事件如「天線得得B公仔事件翻版」，亦有人質疑店方「就咁放喺地下，仲要喺個飾櫃前面，唔好話小朋友，大人行去飾櫃睇嘢都可能唔小心撞到，值錢容易打爛嘅嘢就唔好擺路中間啦，好彩啲碎片冇整親小朋友」、「其實算唔算另類碰瓷黨？先唔好講啲細路衰多手，本身你舊嘢都唔見得好穩陣」、「我見小朋友掂一掂，好似未跌落地就爛咗咁，好似好兒戲。」、「有天線得得b嘅前車之鑑，點解仲係無圍欄無玻璃罩就咁擺喺度？」
亦有網民強調「眼看手勿動」
惟亦有網民強調「眼看手勿動」，「細細個三十年前爸媽已經咁教我眼看手勿動，唔明做乜要賴店舖冇擺好件藝術品？」、「家長自己唔睇住個細佬，打爛野就緊係要賠架啦，管教唔好就想搬句他只是個孩子了事」、「人哋有冇擺告示牌都好，都唔代表你可以隨便摸人哋嘅展品，正如你去到人哋屋企拜年，你會唔會隨便摸人哋放係櫃上面啲嘢啦！」、「唔好將焦點spin去人哋掂到都會冧，Musea每日至少幾萬人行過又唔見佢冧，就係個小朋友整得冧佢？不如面對翻自己管教唔好小朋友嘅疏忽先。作為父母唔識自省，反而將自己應該要負上嘅嗰部分責任都計落人哋頭頂上」。
陶藝家正修復 將放置安全角落繼續展出
店方及後再發帖文解釋事件，指當日店鋪剛開門，店員在另一個角落處理其他事務，CCTV可見一位大人與兩位小朋友接觸了小淇，並將其放置在地面上後離開了現場，片中不斷在拍攝的另一男士並非店員。
對於網民批評沒妥善保護藝術品，店方解釋「這樣能夠讓顧客更好地欣賞藝術品，而非因圍欄造成的疏離感。而且旁邊也設有三張A6告示，列出價格資訊及觸碰禁令。當時我們相信大多數顧客都會尊重藝術品。另有人提到輕輕觸碰便損壞，但從片段中尚無法判斷力度，亦無法確認是由兩位小孩還是那位成年人所導致的損壞。我們僅能看到那位成年人將藝術品放置在地上並帶領小朋友離開現場。」店方表示，待陶藝家修復完成後，藝術品將放置在安全的角落繼續展出，會有更完善措施防止類似事件發生。