網上熱話｜尖沙咀首飾店3萬8兔子雕塑 疑被小孩整斷腳 天線得得B事件翻版？(有片)

尖沙咀K11 MUSEA一間首飾店擺放了一隻標價3.8萬元的兔子陶瓷雕塑，惟店方發布照片及監控影片，可見兔子被「弄斷」雙腳，涉及一名成年人及兩名小孩。(Threads)

相信大家對兩年前一名小朋友於旺角朗豪坊一間玩具店參觀時，疑用背脊挨向標價5萬元的「天線得得B」大型公仔，導致玩具倒跌摔爛的風波仍有印象，最近亦有類似事件在尖沙咀K11 MUSEA一間首飾店上演。該店擺放了一隻標價3.8萬元的兔子陶瓷雕塑，惟店方發布照片及監控影片，可見兔子被「弄斷」雙腳，涉及一名成年人及兩名小孩。 涉及一成年人及兩小孩 陶藝家稱已報警 該間首飾店為宣傳新首飾系列，邀請了一名女本地女陶藝家創作以兔子為主題的陶瓷藝術品，照片可見該大型兔子「小淇」雕塑放於飾櫃附近地面，標明「小心台階」、「HK$38000，請勿觸摸，如有損壞照價賠償」，亦可見未有任何圍欄或保護裝置。



店方昨日(2日)發帖稱，「K11 MUSEA 門市的小兔子小淇被人整爛了」，強調陶藝家會作修補，照片可見小淇被「弄斷」雙腳，店內CCTV影片可見當時兩名穿相同服裝的小孩見到兔子後上前把玩，其中有觸摸動作，身旁一名男子及後亦觸摸「兔耳」再移動雕塑，似乎發現不妥，隨即要求兩名小孩別再接近，該男子及後「打橫」放下小淇，隨即離開，過程中另有一位白衫男子曾以手機拍下3人的行為，惟未知他們是否同行。陶藝家於社交平台稱已報警，但仍未找到涉事人士。 網民質疑店方「就咁放喺地下」 帖文引發網民熱議，社交平台在Threads有近30萬人次瀏覽，眾多網民均指事件如「天線得得B公仔事件翻版」，亦有人質疑店方「就咁放喺地下，仲要喺個飾櫃前面，唔好話小朋友，大人行去飾櫃睇嘢都可能唔小心撞到，值錢容易打爛嘅嘢就唔好擺路中間啦，好彩啲碎片冇整親小朋友」、「其實算唔算另類碰瓷黨？先唔好講啲細路衰多手，本身你舊嘢都唔見得好穩陣」、「我見小朋友掂一掂，好似未跌落地就爛咗咁，好似好兒戲。」、「有天線得得b嘅前車之鑑，點解仲係無圍欄無玻璃罩就咁擺喺度？」 亦有網民強調「眼看手勿動」 惟亦有網民強調「眼看手勿動」，「細細個三十年前爸媽已經咁教我眼看手勿動，唔明做乜要賴店舖冇擺好件藝術品？」、「家長自己唔睇住個細佬，打爛野就緊係要賠架啦，管教唔好就想搬句他只是個孩子了事」、「人哋有冇擺告示牌都好，都唔代表你可以隨便摸人哋嘅展品，正如你去到人哋屋企拜年，你會唔會隨便摸人哋放係櫃上面啲嘢啦！」、「唔好將焦點spin去人哋掂到都會冧，Musea每日至少幾萬人行過又唔見佢冧，就係個小朋友整得冧佢？不如面對翻自己管教唔好小朋友嘅疏忽先。作為父母唔識自省，反而將自己應該要負上嘅嗰部分責任都計落人哋頭頂上」。

