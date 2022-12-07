網上熱話｜尖沙嘴麻辣火鍋爆炸 女食客臉被燙傷 職員：如果報警呢餐亦要收費

吃「麻辣火山鍋」怎料真係「火山爆發」，更被辣油湯底燙傷臉！一名女網民在網上發文指，周日(4日)光顧尖沙嘴「黑樺牛牧場」打邊爐，點了「台灣麻辣火山鍋」，在鍋底上枱後，「員工喺火山洞口加類似酒精液體後點火。火燄消失後，員工再加入麻辣油於洞口」。她指，自己隨後不曾在鍋裡加入任何食物或水，亦沒有攪拌鍋底。然而，約10分鐘後，「火山鍋底突然爆炸，湯底直衝上天花板， 麻辣油將我由頭到腳掩蓋。我嚇到奮力向走廊逃離，大叫個鍋爆炸呀！！」。 該火鍋突然爆炸，導致她的臉部被燙傷，「由於眼睛及臉部均得到火山漿洗禮，眼睛面部開始出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊」。然而，餐廳職員不止沒有關心她的傷勢，反解釋指從未發生過類似情況，拍下照片後致電經理，續指，「店長指經理話會賠償清潔費，但如果選擇報警，呢餐亦要收費」，而她最終為了保障自己，選擇報警處理及入院觀察，並指醫生診斷她為臉部燙傷。

帖文一出，隨即引起網民熱議，職員當時的反應令女事主及一眾網民感不滿，紛紛批評涉事餐廳的處理手法，直言「見到都覺得痴線呀！重（仲）好意思收人錢」、「真係好黐線，啲湯爆到咁，希望你塊面冇事」、「客人受傷受驚都未關心過仲話要收清潔費，個經理冇人性！」、「首先個經理已經處理非常有問題！ 你想說服個客唔好報警都唔係咁樣嘛！報警就要畀佢公司會爆炸嘅餐飯錢？？！！唔報警就唔收錢同畀清潔費( 完全冇提及過皮膚灼傷點處理）， 呢間嘢咁樣真係死得人！！」等等；亦有不少網民關心女事主的傷勢，「滾熱嘅麻辣湯入眼真係可大可小…希望樓主無事」、「祝早日康復，希望無大礙、好恐怖」。 餐廳發道歉啟示仍未能平息眾怒 涉事的「黑樺牛牧場」隨後發聲明道歉，但仍然未能平息眾怒。女事主亦回覆表示自己沒大礙，指涉事餐廳隨後聯絡她並商討賠償事宜，但她直言「不用了，你道歉都未有。賠償並不重要，但受傷如果係小朋友，老人家，後果不堪設想。真的憤怒了！」