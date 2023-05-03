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2023-05-03 18:05:00

網上熱話｜居港泰國人港鐵遭扒手𠝹袋　事主：小偷操非流利粵語

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網上熱話，居港泰國人遭地鐵扒手𠝹袋，事主指小偷操非流利粵語。（FB Pal Li - เพจพี่แป๋ว กินเที่ยว ฮ่องกง สิงคโปร์）

「𠝹袋黨」殺入香港！日前一個由居港泰國人開設的專頁發文指，有非本地人於港鐵車廂，刻意作身體推撞，以藉此𠝹爛手袋作偷取財物，事主更稱，扒手並非操非流利粵語，又呼籲在港泰國人及遊客要小心財物。

網上熱話，居港泰國人遭地鐵扒手𠝹袋，事主指小偷操非流利粵語。（FB Pal Li - เพจพี่แป๋ว กินเที่ยว ฮ่องกง สิงคโปร์）

扒手偷竊有數人合作

事主稱，早前乘搭港鐵時，有人於車廂內對他刻意作出身體推撞，其後又挑釁及分散其注意力，扒手的同伴便趁機，以利器𠝹開事主的背包盜走財物。事主表示，疑似扒手操非流利粵語，認為對方並非本地人，又相信扒手大多數人合作落手，呼籲遊客及居港泰人小心。

網上熱話，居港泰國人遭地鐵扒手𠝹袋，事主指小偷操非流利粵語。（資料圖片）

專頁負責人：未見過此類事件

至於代為轉發帖文的專頁負責人「Paw Li」表示，過往居於香港生活，「幾乎沒有這樣的事」，可是近來不少居港泰國人或到港旅遊的遊客和他說，遇上同類事件，令他感慨指「香港真的不安全嗎？」

網民：太可怕了

事件引起網民討論，有泰國人在專頁留言，表示曾遇上同類事件，「上月朋友的車被打爛玻璃偷東西」、「太可怕了」、「警察似乎來不及幫忙」。

事件在本地討論區亦惹熱議，多位網民諷刺現時環境，「你好香港！」、「以前聽長輩講深圳成日會有呢d事發生」、「以前喺香港都可以唔太注重財物安全，而家我當自己喺巴黎算」、「30年前手法再現香港」、「廿幾年前響女人街試過俾人界背囊，又係咁樣，經濟好差嘅時候，就會出現𠝹背囊」。

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