熱門搜尋:
電腦節2024 國家隊訪港 機票優惠 Chiikawa 反起跑線聯盟2 FINNIE PARK SEASONS 深中通道 香港小姐2024 日圓匯率走勢 美國大選2024 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-23 14:40:37

網上熱話｜屋邨樓下違例泊「車」 貼告示限1日移走　網民：罰320元開鎖

分享：
屯門菁田邨菁喜樓外有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」

屯門菁田邨菁喜樓外有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」

屋邨樓下門口公然「違泊」？一名網民近日在社交平台發文並上傳照片，指於屯門菁田邨菁喜樓外，有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外，發文者笑言該車「違泊」，網民亦指「大地任我泊，違例要負責」、「罰佢320元鎖車費」、「黃埔花園及沙田第一城鎖車隊快啲出嚟幫手」。

屯門菁田邨菁喜樓外有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 屯門菁田邨菁喜樓外有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」 帖文曝光後引發網民熱議 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」

該名網民上周四（15日）在Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」中上傳照片，可見一輛兒童電動車被放在屯門菁田邨菁喜樓大門外、食水及沖廁水泵房的前方，他不禁笑言「菁喜樓外違例泊車」。樓主後來又於留言區上傳另一照片，看到該兒童電動車的車頭當日早上8時半已被菁田邨物業服務辦事處貼上告示，警告該處嚴禁擺放雜物，要求物主「請於24小時內移走，否則當作廢物處理」。

adblk5

帖文曝光後，有網民認出該輛兒童電動車曾在其他地方出現，「昨天晚上就在啦」、「前兩日喺友愛」、「佢前日下午就喺公園旁」；亦有網民笑言可把該輛兒童電動車視為一般車輛拖走或罰款，「鎖佢」、「幫佢剪電線」、「320元開鎖」、「罰佢320」、「拖走佢」、「失車」、「可唔可以泊喺停車場呢」、「無牌架喎」、「違例泊車，仲係無牌駕駛兼冇買第三者保險，冇得追究賠償」、「大地任我泊，違例要負責」、「人哋唔要架啦!垃圾棄置!」、「黃埔花園及沙田第一城鎖車隊快啲出嚟幫手」。
 

adblk6

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 