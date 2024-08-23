網上熱話｜屋邨樓下違例泊「車」 貼告示限1日移走　網民：罰320元開鎖

屯門菁田邨菁喜樓外有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外 Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」

屋邨樓下門口公然「違泊」？一名網民近日在社交平台發文並上傳照片，指於屯門菁田邨菁喜樓外，有一輛兒童電動車被留在食水及沖廁水泵房外，發文者笑言該車「違泊」，網民亦指「大地任我泊，違例要負責」、「罰佢320元鎖車費」、「黃埔花園及沙田第一城鎖車隊快啲出嚟幫手」。

該名網民上周四（15日）在Facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」中上傳照片，可見一輛兒童電動車被放在屯門菁田邨菁喜樓大門外、食水及沖廁水泵房的前方，他不禁笑言「菁喜樓外違例泊車」。樓主後來又於留言區上傳另一照片，看到該兒童電動車的車頭當日早上8時半已被菁田邨物業服務辦事處貼上告示，警告該處嚴禁擺放雜物，要求物主「請於24小時內移走，否則當作廢物處理」。

帖文曝光後，有網民認出該輛兒童電動車曾在其他地方出現，「昨天晚上就在啦」、「前兩日喺友愛」、「佢前日下午就喺公園旁」；亦有網民笑言可把該輛兒童電動車視為一般車輛拖走或罰款，「鎖佢」、「幫佢剪電線」、「320元開鎖」、「罰佢320」、「拖走佢」、「失車」、「可唔可以泊喺停車場呢」、「無牌架喎」、「違例泊車，仲係無牌駕駛兼冇買第三者保險，冇得追究賠償」、「大地任我泊，違例要負責」、「人哋唔要架啦!垃圾棄置!」、「黃埔花園及沙田第一城鎖車隊快啲出嚟幫手」。

