網上熱話｜屯門和田邨單位被雷擊中　女戶主：全屋似在移動 (更新)

受熱帶風暴瑪娃影響,本港天氣酷熱和不穩,天文台今早(1日)一度發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告,而在雷暴警告生效期間,有網民拍攝到在屯門和田邨一個樓宇單位疑遭雷劈中,期間更出現火光。相關影片在網上流傳,有網民嘖嘖稱奇,質疑涉事樓宇「唔係有避雷針架咩,咁都會中?」、「閃電轉彎都要劈入屋!」涉事單位屬於一戶尼泊爾家庭,女戶主接受傳媒訪問時,憶述當時「全屋恍惚在移動」(The whole house is like moving),幸好無人受傷。

網民:轉彎都要劈入屋

影片上載後吸引不少網民留言,有人質疑為何單位會被雷擊中,關心該單位情況,「唔係有避雷針架咩,咁都會中」、「轉彎都要劈入屋」、「閃電擊中咗,吾(唔)知當時單位情況會點呢」、「一定係有人發假誓,天打雷劈」;亦有網民笑稱是拍戲:「拍緊雷神呀」、「天外飛仙到啦」;更有網民表示其單位亦曾被雷劈入屋:「我媽咪都試過,屋企住高層,坐喺梳化突然有條雷電從窗口劈入屋,只係凌空一閃,好彩走得快冇事,冇損壞其他東西。」

女戶主:聲音很嚇人

涉事單位的尼泊爾女戶主表示,事發時正在主人房為幼女梳頭準備返學,突然聽到巨響及見到黃色閃光,坦言「聲音很嚇人」(The sound was scary),她感到非常危險和害怕,並形容當時「全屋恍惚在移動」(The whole house is like moving),幸好事件中無人受傷,僅是單位睡房窗戶外一處外牆被雷閃擊中,部分石屎掉落。

天文台表示,受廣東內陸南移的強雷雨區影響,在凌晨3時15分發出雷暴警告,直至今早9時55分才取消,期間在香港境內錄得超過1萬次雲對地閃電,新界西有逾2,700次。