網上熱話｜屯門和田邨單位被雷擊中　女戶主：全屋似在移動 (更新)

【15:20更新】新增單位女戶主憶述當時全屋恍惚在移動

受熱帶風暴瑪娃影響，本港天氣酷熱和不穩，天文台今早(1日)一度發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告，而在雷暴警告生效期間，有網民拍攝到在屯門和田邨一個樓宇單位疑遭雷劈中，期間更出現火光。相關影片在網上流傳，有網民嘖嘖稱奇，質疑涉事樓宇「唔係有避雷針架咩，咁都會中？」、「閃電轉彎都要劈入屋！」涉事單位屬於一戶尼泊爾家庭，女戶主接受傳媒訪問時，憶述當時「全屋恍惚在移動」(The whole house is like moving)，幸好無人受傷。

閃電劃破長空冒火光

影片長約11秒，鏡頭影住屯門和田邨一幢樓層，期間一個中層單位突然被雷劈中，影片可見有一道閃電劃破長空，出現火光，相隔約半秒後傳來巨響，拍片者或附近人士不禁「哇」的一聲發出驚呼。