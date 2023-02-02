網上熱話｜屯門女街坊遇可疑男子偷胸圍　數分鐘後放回原處　網民：另有目的 (多圖)

大家要注意門戶！日前有一名居於屯門的女街坊於Facebook專頁「真.屯門友」發文，指寓所初四不幸遭到爆竊，故在家門前裝設保安鏡頭，用作防盜。至本周二清晨，其透過閉路電視片段時，竟發現當日清晨5時許，1名陌生男子竟在門外徘徊，並意圖偷胸圍。

偷走胸圍數分鐘後再放回原處

從長達28秒的片段顯示，事發時間為清晨5時34分。該女街坊稱，一名身穿衛衣的男子走到其居住樓層，以雜物卡住梯間木門避免發出聲響。同時，該可疑男子又似一早已發現閉路電視，故懂得彎腰避開鏡頭方向。她又形容，對方行為鬼祟，但「好似好熟咁」。

該名可疑男子及後更以「踎低行」方式，走近女街坊晾於門外的衣物，並伸手偷走胸圍內衣，惟數分鐘後，又古怪地將其放回原處。「嗰個位係晾衫，而且係私人地方正常無人入嚟，佢係搞我啲bra(胸圍)，拎走咗又拎返入嚟」。

閉路電視直擊(多圖)