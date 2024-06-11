網上熱話｜屯門巴士站由貨櫃改建　網民大讚實用兼有型唔怕變「焗爐」

湖景邨湖翠樓對面的臨時巴士站由貨櫃改建而成。(網民Joyous Hing Wah Chan@FB群組「顯影屯門。青山散步」)

屯門南近屯門碼頭及湖景邨一帶，去年已開始動工興建港鐵屯門南延綫，屯馬綫日後會由現有的屯門站，延長至屯門碼頭一帶，區內原有社區設施或因工程需要遷移甚至移除。位於湖景邨湖翠樓對面的巴士站臨時遷移後，巴士站採用貨櫃改建設計，簡單的構造反而獲大批網民盛讚實用兼有型，更指隔熱程度比透明玻璃頂設計更佳。 ▼貨櫃改建而成臨時巴士站▼

網民讚比玻璃頂設計更隔熱 日前有網民在社交網站上載數張巴士站最新照片指，湖景邨湖翠樓對面的車站現時變成以貨櫃箱改建。不少網民看到都紛紛支持這個簡約設計，「好實際喎，又唔花巧」、「好過那些不能避雨亭巴士站」、「都好，夠實用，大雨都唔怕」、「夠堅固、通風、實用。」有留言就認為這些才應該是巴士站的標準，「撇除受地理/街道位置所限制，路邊車站應該要有如此深度/闊度，先可以幫助候車市民避免陽光猛烈暴曬/雨天被雨水淋濕身。」