網上熱話｜屯門情侶街頭鬧分手 女方除剩內褲馬路狂奔

情人節剛過不久，屯門一對情侶鬧分手時大吵大鬧，女方更一度除剩內褲馬路狂奔。事發在菁田邨菁信樓對開馬路，一對情侶於深夜時分因故吵架喊「分手」，其間女方激動橫過多條行車線，之後更當場脫下長褲及白衣短袖上衣至半裸。男方急忙撿回衣物，披在女方身上遮蔽大聲咆哮「着返啲衫啊！」。至影片最後，女方冷靜與男方攬實，有附近住客聞聲舉機拍下情況，並上載至社交平台。

片頭見該名長髮女子怒氣沖沖橫過馬路，男友拿着一件外衣尾隨，女友步至路中間安全島後回頭指着男友，男友追上喊「攞返啲嘢啊！」並即緊抱女友及咆哮「夠啦！」，他見女友無反應，發難把外衣丟在地上轉頭離去，並高呼「分手啊！」