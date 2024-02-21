網上熱話｜屯門情侶街頭鬧分手 女方除剩內褲馬路狂奔

情人節剛過不久，屯門一對情侶鬧分手時大吵大鬧，女方更一度除剩內褲馬路狂奔。事發在菁田邨菁信樓對開馬路，一對情侶於深夜時分因故吵架喊「分手」，其間女方激動橫過多條行車線，之後更當場脫下長褲及白衣短袖上衣至半裸。男方急忙撿回衣物，披在女方身上遮蔽大聲咆哮「着返啲衫啊！」。至影片最後，女方冷靜與男方攬實，有附近住客聞聲舉機拍下情況，並上載至社交平台。
片頭見該名長髮女子怒氣沖沖橫過馬路，男友拿着一件外衣尾隨，女友步至路中間安全島後回頭指着男友，男友追上喊「攞返啲嘢啊！」並即緊抱女友及咆哮「夠啦！」，他見女友無反應，發難把外衣丟在地上轉頭離去，並高呼「分手啊！」
女友見狀未有撿起外套，並稱「你走吖，啲嘢無晒㗎啦，我連屋企都唔返啊，你最鍾意咁㗎啦！」男方轉身咆哮：「妳要我咁做㗎！」女友聞言突情緒激動，跑出馬路橫越4條行車線到一巴士站，脫下鞋子及長褲丟在地上，然後再次走出馬路，邊走邊脫下白衣短袖上衣至半裸，只餘下內褲。
男子赫見女友舉動慌忙追上撿起衣物，再把她拉到欄杆邊，將衣物披在其身上蔽體，並怒斥女友「你老X臭X，着返啲衫呀！最X鍾意就走咗去，幾X多歲啊！」雙方一輪掙扎後，女友情緒似乎回復平靜，與男方有對話並攬實一分鐘，期間有途人路經為之側目，片段亦告完結。
網民認為女方過火 「嘈到咁激情遲早散」
影片引來網民熱議，有人批評「玩還玩，唔好喺馬路玩，累到人！」；也有網民認為女方行為過火，「郁啲就玩除衫除褲，正正經經同佢分手算啦」、「用到大絕真係十分可怕」、「點解女仔一嬲就要除褲」、「嘈到咁激情，傷感情，遲早散」，感嘆「個男嘅真係好鍾意個女」、「女人出絕招殺手鐧，嗰男人幾咁啱點都要跪低，學到嘢。」