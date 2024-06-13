網上熱話｜屯門惡人刀削麵終結業　網民：為兩蚊冇咗間舖

本地網媒早前採訪，位於屯門的一間因為威脅及張貼區內學生的相片而備受抨擊的食肆，在近日獲證實已經結業。有網民就留言指：「為兩蚊，冇咗間舖」，亦有網民未言放棄，表示要繼續狙擊涉事的東主一家。

本地網媒「Channel C」在今年4月時，接獲報料稱被屯門的一間食肆在網上欺凌以及在店內被人襲擊。之後網媒與事主親到現場採訪亦受不洽當待遇，事後店家雖然試圖安撫傳媒希望不要公開，但報道仍然有上架。在事發約2個月後，近日在有關討論區有多張相片證實店舖已掛上出售的木板，確認已經結業。有網民就留言指：「為左（咗）2蚊，無左間舖，何必呢」，不過也有網民表示要繼續狙擊涉事的東主及其一家，因為懷疑他們可能另覓新店開張以避過事件。