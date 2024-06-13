網上熱話｜屯門惡人刀削麵終結業　網民：為兩蚊冇咗間舖

本地網媒早前採訪，位於屯門的一間因為威脅及張貼區內學生的相片而備受抨擊的食肆，在近日獲證實已經結業。有網民就留言指：「為兩蚊，冇咗間舖」，亦有網民未言放棄，表示要繼續狙擊涉事的東主一家。
本地網媒「Channel C」在今年4月時，接獲報料稱被屯門的一間食肆在網上欺凌以及在店內被人襲擊。之後網媒與事主親到現場採訪亦受不洽當待遇，事後店家雖然試圖安撫傳媒希望不要公開，但報道仍然有上架。在事發約2個月後，近日在有關討論區有多張相片證實店舖已掛上出售的木板，確認已經結業。有網民就留言指：「為左（咗）2蚊，無左間舖，何必呢」，不過也有網民表示要繼續狙擊涉事的東主及其一家，因為懷疑他們可能另覓新店開張以避過事件。
而根據有關的訪問，事源於涉事店舖的態度，以及店員質疑一名顧客的學生身份，並拒絕提供學生優惠，事後店舖更因為被網上留下「負評」，而在網上公開有關事主的相片反擊。事主之後到店內要求刪除相片時，更被店主一家施以暴力驅趕。有關的報道在網上公開後引起大量網民的不滿，事後甚至有網民開設「假專頁」繼續挑釁網民，亦有無法確定的信件，威脅要對有關網媒及網民提告。而網民其實同時亦發現，有關食肆的態度差劣是早已「聞名」，甚至在近10年前已受到指責。