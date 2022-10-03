網上熱話｜屯門慶回歸龍舟賽　龍舟船頭橫掃另一船尾 划槳手險墮海嬲到爆粗 (有片)

屯門早前舉行龍舟競渡慶祝本港回歸25周年，期間發生罕見追撞意外。一艘龍舟疑偏離航道，失控向右撞向另一艘龍舟的船尾，一名划槳男選手遭殃險墮海，當場怒不可遏破口大罵，影片於網上瘋傳。

8場賽事昨日(2日)由早上9時至下午1時半，於屯門青山灣避風塘舉行。由片段中可見，拍攝者坐在4號龍舟船尾，拍下參賽健兒的競賽過程，片段初頭鳴笛一響，比賽正式開始，只見4號龍舟的選手一邊數着拍子、一邊用力划船，半分鐘後3號龍舟越來越靠近，拍攝者不禁驚呼：「嘩 ……」。

話音未落，3號龍舟船頭便撞向4號船尾，其中一名選手被船頭擊中胸口倒下，與旁邊的隊友均險被撞落海，幸好該名男子表面沒大礙，將船頭推開後立即站起來向3號船破口大罵「有乜嘢事X你，X你老母」。拍攝者亦似乎有點憤怒說「斬埋嚟喎」，該選手再度撻着，手持划槳憤然站起，怒目瞪向3號船，不停問候對方「娘親」，惟賽事進行中，他也坐下繼續划船，但過了終點後，他餘怒未消，又站起身繼續向3號船粗口橫掃，怒目瞪向對方爆粗，片段結尾他霸氣一句「X你老母臭X」便完結。

網民：難怪呀叔咁嬲

事件引起網民熱議，網民紛紛留言表示「哇師兄！有沒車牌你」、「好痴線喎」、「應該係危險駕駛引致傷害他人身體」、「都無可能隊到咁橫，咁樣一早DQ咗」、「難怪呀叔咁X嬲，擺明陰招黎（嚟）」、「欣賞佢嘅專業X完繼續再扒」、「落咗船之後會唔會開拖？」，亦有網民關心被撞的划槳選手有沒有受傷，惟有網民表示可立即站起來大罵應該沒大礙。