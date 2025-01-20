網上熱話｜屯門新公屋即被竊匪「踩線」？ 門外可疑記號真相是……

屯門公共屋邨顯發邨去年底開始入伙，有街坊近日發現門外被劃下「神秘記號」，擔心是有竊匪歲晚「踩線」留下記號，呼籲街坊提防。至今日（20日），有街坊引述房署回覆，指事情只是誤會，虛驚一場。

顯發邨為單幢式公屋，有居民昨日（19日）在facebook群組「顯發邨討論區」上載相片發文，指「昨晚開始發現，每個單位門鐘上面塊『白色板』都有不同的記號。實在令人好擔心。大家留意下自己屋企上面塊板。有冇記號？好怕有不軌企圖的踩線。希望大家一齊回報一下」。照片可見單位門鐘上的「白色板」，右下角被打了一個「X」記號，樓主及後向保安及房署報告事件。

有街坊回應稱「我家也有，紅色筆」、「真係喎」、「我昨晚用酒精擦掉了，係紅色原子筆畫的，我家和左鄰右舍都係×」，也有人另外發帖上載更多有可疑記號的相片，有的是左下角被打了一個「X」記號，亦有左下角寫有「#」及「off」，亦有被打了方格。有人憂心有竊匪歲晚「踩線」留下記號，「真的很像踩點」、「啱啱入伙就嚟踩線咁恐怖」，亦有人認為是工程一方留下，與「踩線」無關，「應該係之前建築公司執漏時留低，早期喺門做記號」、「似驗收marking（記號）, off交叉應該要換，方格應該只係個粒有問題。」