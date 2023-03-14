網上熱話｜屯門新墟現街頭MMA　兩女激動互扯頭髮　街坊：真係痴線（有片）

再有「街頭MMA」的戲碼，昨日（14日）社交平台流傳一段片段，於屯門新墟附近，有兩名女子激動互扯頭髮，其中亦有一名黑衣男子勸架不果，而圍觀的街坊亦忍不住說「真係痴線」，片段引來多位網民熱議。

屯門新墟現街頭MMA

網上流傳片段全長約32秒，上傳日子為昨日中午，影片拍攝到兩名女子在屯門新墟街市對開行人路打架，雙方互扯頭髮並扭成一團，亦見多名街坊圍觀。

其後一名身穿黑衫的男子及一名身穿粉紅色外套的女子上前勸交，當時男子試圖用手分開兩女，無奈二人不作理會；中年女子在旁勸交稱「冷靜呀，唔好再打啦，唔好再打啦。」