網上熱話｜屯門蝴蝶邨淪「米奇樂園」　群鼠搶食觸目驚心 (有片)

屯門蝴蝶邨出現恐怖鼠患，儼然淪為「米奇樂園」。有街坊在社交網站發文，並上載影片，顯示屯門蝴蝶邨一帶有大批「米奇」在公園覓食，另一段影片更見到，有老鼠懷疑爭食而「大打出手」，場面驚人。事件引起當區區議員及政府部門關注，並在今日(24日)巡查及放置鼠藥等，希望盡快根治鼠患問題。

據網上影片所見，在屯門蝴蝶邨內的行人通道，竟然有數十隻大大小小的老鼠在日間時分流竄，部分聚集「曬太陽」，部分則在覓食，甚為誇張；另一段長約6秒的影片更見到，有兩隻老鼠疑因爭食打架，當中一隻老鼠還要跳起，似乎不敵逃跑。

街坊： 見過老鼠識爬樹

影片隨即在網上惹來熱議，吸引許多網民及街坊留言，有人表示「好恐怖」、亦有人指「有啲感覺似日本嘅兔島，不過變咗其他動物」，更有人稱「見過社區會堂門口啲老鼠識爬樹」。

區議員：當局 花槽發現多達20個老鼠窿

當區區議員甄紹南在社交平台發文，表示現場位於近蝶心樓、蝶翎樓位置，懷疑是有人非法餵飼。有街坊在帖文下留言，表示晚上經常看見有人在現場附近擺放食物餵貓，從而釀成鼠患；亦有街坊指，蝴蝶邨麥當勞對出的花槽以及兆山苑近鄒振猷的地下坑渠都有好多老鼠，有時帶小朋友走過都擔心被老鼠咬到。

至於食環署與房屋署等今早進行聯合行動，到蝴蝶邨內巡查，據區議員甄紹南透露，署方找到鼠患源頭，在蝶心樓附近花槽發現多達20個老鼠窿，並在該處已放置大量鼠藥和鼠籠，希望盡快根治鼠患問題。