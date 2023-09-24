網上熱話｜屯門街坊籲遷走車長流動廁所　網民憂休息時間再壓縮影響駕駛

駕駛者在路上最怕「人有三急」，在近年落成的屯門54區和田邨巴士總站，前方就擺放了一間巴士公司車長專用的流動洗手間。不過，和田邨居民若要步行離開新屋邨範圍，主要都要取道洗手間旁邊一段行人路。

「尿臭味不斷傳出來」

在和田邨和菁田邨的一個社交網站群組，日前便有網民希望可代為反映，把洗手間遷移至其他地方，甚至不准巴士公司再放流動洗手間，要求車長步行兩分鐘到和田商場入口，再使用場內的公眾洗手間，「因為呢條斜路喺居民每日必經之路，尿臭味不斷傳出來」，「又划(或)者直頭用返商場廁所會比較好呢？」