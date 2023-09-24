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2023-09-24 14:10:23

網上熱話｜屯門街坊籲遷走車長流動廁所　網民憂休息時間再壓縮影響駕駛

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巴士公司在和田邨巴士總站擺放了一個流動洗手間。(網民Elaine NG@FB群組「和田邨、菁田邨」)

巴士公司在和田邨巴士總站擺放了一個流動洗手間。(網民Elaine NG@FB群組「和田邨、菁田邨」)

駕駛者在路上最怕「人有三急」，在近年落成的屯門54區和田邨巴士總站，前方就擺放了一間巴士公司車長專用的流動洗手間。不過，和田邨居民若要步行離開新屋邨範圍，主要都要取道洗手間旁邊一段行人路。

「尿臭味不斷傳出來」

在和田邨和菁田邨的一個社交網站群組，日前便有網民希望可代為反映，把洗手間遷移至其他地方，甚至不准巴士公司再放流動洗手間，要求車長步行兩分鐘到和田商場入口，再使用場內的公眾洗手間，「因為呢條斜路喺居民每日必經之路，尿臭味不斷傳出來」，「又划(或)者直頭用返商場廁所會比較好呢？」

和田商場入口距離巴士總站約2分鐘步程。(資料圖片／鍾式明攝)

和田商場入口距離巴士總站約2分鐘步程。(資料圖片／鍾式明攝)

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巴士總站實質只在路邊

發帖者其後補充，始終是街坊每日的必經之路，才會提出有否更合適的地方供擺放流動廁所。不過，有網民就不同意事主的看法，「司機大哥去個廁所都唔得，真係慘」，亦有人希望社會不同人士可互相尊重，「吾(唔)通內急都要行去九里路上商場厠(廁)所？到時刁民又話脫班又投訴！」

此外，亦有網民擔心若再進一步縮短車長休息時間，或會影響其駕駛表現，屆時便會出現更大問題，「司機啲時間有時都好趕，如果去商場佢休息時間又短阻(咗)，到時會影響駕駛咪仲麻煩。」翻查資料，和田邨雖然設有一個巴士總站，惟實質只是一個路邊停車彎。

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▼多個屋邨有「凶宅」特快公屋單位▼

特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖） 特快公屋11伙凶宅來自九龍新界10個屋邨（am730製圖）
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