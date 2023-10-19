網上熱話｜屯門違泊扮車主求刪帖　網民拍片致歉：我衰多口

屯門青海圍近置樂花園一個彎位，周日(15日)有一輛私家車在雙黃線違例泊車，導致一輛城巴952線巴士未能轉彎往總站。日前就有一名毛姓網民在facebook向發帖網民發訊息，自稱是該私家車車主，希望刪帖以免「老婆」發現他「去搵女朋友」。詎料事隔數日，涉事毛姓網民就展示身份證拍片認錯，承認「衰多口扮車主」。

城巴官方專頁發帖「抽水」

青海圍涉事彎位屬於違例泊車「例位」，事件原本未有太大發酵，可是其後網上流傳一幅facebook私人訊息截圖，顯示一名以英文全名為用戶名稱的毛姓網民自稱是車主，希望收件人可以刪除相片，「我5(唔)想俾人知道我系(喺)邊出現，因為果(嗰)日我系(係)去揾我女朋友，我老婆5(唔)知既(嘅)！」事件自此成為各大群組話題，連城巴官方專頁都發帖「抽水」，呼籲各駕駛者泊車時不要阻礙巴士運作。

▼冒認車主網民拍片道歉▼