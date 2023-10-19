網上熱話｜屯門違泊扮車主求刪帖　網民拍片致歉：我衰多口

屯門青海圍近置樂花園一個彎位，周日(15日)有一輛私家車在雙黃線違例泊車，導致一輛城巴952線巴士未能轉彎往總站。日前就有一名毛姓網民在facebook向發帖網民發訊息，自稱是該私家車車主，希望刪帖以免「老婆」發現他「去搵女朋友」。詎料事隔數日，涉事毛姓網民就展示身份證拍片認錯，承認「衰多口扮車主」。
城巴官方專頁發帖「抽水」
青海圍涉事彎位屬於違例泊車「例位」，事件原本未有太大發酵，可是其後網上流傳一幅facebook私人訊息截圖，顯示一名以英文全名為用戶名稱的毛姓網民自稱是車主，希望收件人可以刪除相片，「我5(唔)想俾人知道我系(喺)邊出現，因為果(嗰)日我系(係)去揾我女朋友，我老婆5(唔)知既(嘅)！」事件自此成為各大群組話題，連城巴官方專頁都發帖「抽水」，呼籲各駕駛者泊車時不要阻礙巴士運作。
▼冒認車主網民拍片道歉▼
網民：拍片道歉背後實有故仔
及至今日凌晨12時許，涉事的毛姓網民在該facebook帳戶上載影片，片中他手持一張姓名與用戶名相同的身份證，並讀出一段道歉聲明，「我衰多口，喺度扮(涉事私家車車牌)車主。我冇老婆嘅，女朋友都唔多個，喺度同車主講句對唔住，係我一時貪玩搞到人哋，以後都唔會咁做，係我良心發現搞到人哋，怕麻煩所以拍呢條片嘅。」不過，片段開頭收錄到一句「你嗌我讀先讀」。
有網民直言，事主可能發現「玩大咗」才拍片向車主致歉，「呢啲咁無聊嘅人，只有佢覺得人生安全受到極大威脅先會道歉個喎，背後實有啲故仔」、「今次你無事算好好啦」、「呢個教訓真大」。