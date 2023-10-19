熱門搜尋:
莎莉蛋糕 施政報告2023 于品海 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-19 16:47:54

網上熱話｜屯門違泊扮車主求刪帖　網民拍片致歉：我衰多口

分享：
屯門青海圍違例泊車「例位」日前又有私家車阻礙巴士轉彎。(網上圖片)

屯門青海圍違例泊車「例位」日前又有私家車阻礙巴士轉彎。(網上圖片)

屯門青海圍近置樂花園一個彎位，周日(15日)有一輛私家車在雙黃線違例泊車，導致一輛城巴952線巴士未能轉彎往總站。日前就有一名毛姓網民在facebook向發帖網民發訊息，自稱是該私家車車主，希望刪帖以免「老婆」發現他「去搵女朋友」。詎料事隔數日，涉事毛姓網民就展示身份證拍片認錯，承認「衰多口扮車主」。

城巴官方專頁發帖「抽水」

青海圍涉事彎位屬於違例泊車「例位」，事件原本未有太大發酵，可是其後網上流傳一幅facebook私人訊息截圖，顯示一名以英文全名為用戶名稱的毛姓網民自稱是車主，希望收件人可以刪除相片，「我5(唔)想俾人知道我系(喺)邊出現，因為果(嗰)日我系(係)去揾我女朋友，我老婆5(唔)知既(嘅)！」事件自此成為各大群組話題，連城巴官方專頁都發帖「抽水」，呼籲各駕駛者泊車時不要阻礙巴士運作。

▼冒認車主網民拍片道歉▼

網上日前流傳一名毛姓網民自稱車主的訊息截圖。(網上圖片) 涉事毛姓網民在帳戶上載一段道歉影片。(網上影片截圖) 涉事毛姓網民在帳戶上載一段道歉影片。(網上影片截圖) 涉事毛姓網民在帳戶上載一段道歉影片。(網上影片截圖) 涉事毛姓網民在帳戶上載一段道歉影片。(網上影片截圖)
Ad Block

網民：拍片道歉背後實有故仔

及至今日凌晨12時許，涉事的毛姓網民在該facebook帳戶上載影片，片中他手持一張姓名與用戶名相同的身份證，並讀出一段道歉聲明，「我衰多口，喺度扮(涉事私家車車牌)車主。我冇老婆嘅，女朋友都唔多個，喺度同車主講句對唔住，係我一時貪玩搞到人哋，以後都唔會咁做，係我良心發現搞到人哋，怕麻煩所以拍呢條片嘅。」不過，片段開頭收錄到一句「你嗌我讀先讀」。

有網民直言，事主可能發現「玩大咗」才拍片向車主致歉，「呢啲咁無聊嘅人，只有佢覺得人生安全受到極大威脅先會道歉個喎，背後實有啲故仔」、「今次你無事算好好啦」、「呢個教訓真大」。

城巴facebook專頁亦「抽水」呼籲駕駛者留意泊車位置。(城巴FB專頁) 屯門青海圍違例泊車「例位」日前又有私家車阻礙巴士轉彎。(網上圖片) 屯門青海圍違例泊車「例位」日前又有私家車阻礙巴士轉彎。(網上圖片)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受