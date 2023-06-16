網上熱話｜屯門電單車三人行無頭盔通街走　網民：我係咪去咗大陸？(有片)

在香港，駕駛電單車需要帶上頭盔。不過近日社交媒體上流傳一段影片，只見一輛電單車在疑在屯門街道上行走，不過車上的乘客並未有戴上頭盔，而且仔細看車上有三人，包括女司機、一名男子及一名男童。片段惹起網民熱議，上載片段的網民更指，「我係咪去咗大陸？」。

片段中，三人均未有佩戴頭盔；而電單車由一名女司機駕車，後座更載同一名男子及一名男童，該名男童夾於兩人之間，後座男子更手持一大袋物品，眾人神情從容。至於片段未有交代拍攝日期和時間。

網友震驚：幻覺嚟啫！

片段惹起網民熱議，眾人批評行為違反法例，又促盡快向警方舉報並執法，「快send 俾警方啦，小孩好危險」、「你唔舉報佢，下次佢哋就會加多塊板坐多兩個人！」、「1823咗未？」、「似無牌駕駛」；另有網民驚訝發來原來事件發生於香港，「原來係香港嚟㗎？」、「唔係有架紅的，仲以為係大陸」、「十年前嘅大陸？」、「大陸都要帶（頭盔）啦！」、「我以為去咗潮州」。

電單車三人行涉違多項守則

根據運輸署的《道路使用者守則》指出，電單車後座不能運載8歲以下的乘客，除非該乘客是在側車固定座位上運載，則作別論。駕駛電單車人士及乘客均須佩戴認可的安全頭盔，並且把頭盔扣緊；而安全頭盔必須尺碼合適，否則發生交通意外時便會失去其保護作用；同時，除非電單車附有側車，否則不能運載超過一名乘客。

此外，駕駛者須確保車輛不會超過最高車輛總重500公斤（電單車），同時確保貨物穩固地繫於車上，而沒有鬆散物件或帶子，並沿車輛縱軸線對稱地放置；電單車或機動三輪車駕駛時，必須時刻（包括日間）亮着車上所有前燈、大燈和後燈。