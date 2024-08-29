網上熱話｜屯門「少女睡衣黨」出沒？ 周街問人借5蚊搭巴士 網民：做個朋友先

借錢黨一直活躍，於各區用隨機方式以「冇飯食」、「唔見銀包」、「爭幾蚊搭車」等藉口向途人索金錢，社交平台近日有屯門街坊發現，兩名少女於街頭穿疑似睡衣，周街問途人借5蚊搭巴士，帖文引起當區街坊網民注意，擔心是借錢黨的新手段，「5蚊有咩巴士搭」、「居然重有呢啲」，亦有人笑言「起碼畀5舊啦」，並和兩人「做個朋友先」。

facebook群組「屯門友」早前有網民稱「代街坊發帖」，上載兩名女子的背影圖片，指當日「下午4時於（屯門）兆康輕鐵站，圖中兩位著睡衫上衣少女周圍問人拎5蚊搭巴士，佢問我，我話無，佢哋就行返入商場，睇衣著外型似住附近」。照片隔著輕鐵站拍攝，可見兩名啡髮女子穿上一藍一黃疑似睡衣，下身穿灰色短褲，其中一人疑穿拖鞋，邊行邊用手機；輕鐵站及路上周圍有其他行人。

網民調侃「如果問我起碼畀5舊」 網民見到帖文後熱議，調侃「居然仲有呢啲」、「5蚊有咩巴士搭」、「籌旗夾公仔」、「有錢染髮無錢坐巴士？ 唔係啊？」，笑言「如果問我，起碼畀5舊啦！」，並和兩人「做個朋友先」、「請埋佢早午晚三餐交個友也不錯，她缺錢我缺女友，一拍即合，哈哈」、「哎呀琴日錯過咗今日去碰下運氣先」，亦有人稱「三點幾係龍門居都見到佢兩個」、 「尋晚起建生都有出現」、「點解我遇唔到咁嘅事嫁」、「少女問拎五蚊同大媽問拎五蚊 可以爭好遠」、「一人比$5，好快夠錢買包煙」、「應該同佢報警處理」、「1毫子都唔俾，唔好怪黑心冷血，點知佢人定鬼？」、「總之各位要小心啦，呢期好多人周圍問人攞錢呀」、「5蚊姐，可能真係有需要呢。」