有乘客在社交平台發帖公審，指乘坐屯馬線有3名男子佔了4人座位，形容「叫都唔郁」，更把3人樣貌拍下放上網。(facebook群組「香港交通及突發事故報料區」)

港鐵人多擠迫，每當繁忙時間都很難搶得座位。最近有乘客在社交平台發帖公審，指早前乘坐屯馬線，車廂內有3名男子佔了4人座位，形容「叫都唔郁」，更把3人樣貌拍下放上網。帖文引來熱議，網民反應兩極，有人斥樓主「雞毛蒜皮嘅事都攞嚟講」，指該3男身形較健碩，這並非他們的過錯，但也有人批評男子裝睡，但認為即使他們願意讓位，空間也不足以多坐1人，「佢讓畀你都廢事坐埋去啦」。

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上傳的照片所示，當時有3名中年男子乘坐屯馬線列車，他們身形均較壯，可見中間的男子與身旁兩人之間只餘下非常狹窄的空間，其中二人正閉目養神。樓主在帖文狠批，「三個人霸4個位，叫都唔郁」。