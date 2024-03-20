港鐵人多擠迫，每當繁忙時間都很難搶得座位。最近有乘客在社交平台發帖公審，指早前乘坐屯馬線，車廂內有3名男子佔了4人座位，形容「叫都唔郁」，更把3人樣貌拍下放上網。帖文引來熱議，網民反應兩極，有人斥樓主「雞毛蒜皮嘅事都攞嚟講」，指該3男身形較健碩，這並非他們的過錯，但也有人批評男子裝睡，但認為即使他們願意讓位，空間也不足以多坐1人，「佢讓畀你都廢事坐埋去啦」。
樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上傳的照片所示，當時有3名中年男子乘坐屯馬線列車，他們身形均較壯，可見中間的男子與身旁兩人之間只餘下非常狹窄的空間，其中二人正閉目養神。樓主在帖文狠批，「三個人霸4個位，叫都唔郁」。
公審帖文隨即掀起網民討論，有人認同樓主，批評男乘客自私，「裝睡的人叫不醒」、「賤到擘大個脾，自私鬼！」、「香港大把呢啲人，坐巴士一個籮柚兩張櫈都見唔少」、「巴士阿叔又係鐘意叉開個大脾咁坐」。
不過，有網民反斥樓主反應過激，並認為他們願意騰出位置，該空間也不足以多坐1人，「佢讓畀你都費事坐埋去啦」、「雖然佢哋係唔岩，但俾你坐到都唔會舒服」、「係中間一個有問題，關另外兩個咩事」、「有得坐咪坐，冇得坐咪唔坐囉，雞毛蒜皮嘅事都攞嚟講」、「坐少陣會死？咁都要迫埋去」、「其實你影相點解唔出聲，唔好做啲懦夫行為」、「坐落去都好逼，其實唔會坐落去，因為自己都唔舒服」、「香港人真係好大壓力，咁小事都推上黎」。
亦有人質疑是列車有否標明是4人位，有網民解釋「以前東鐵綫行呢款車有寫呢個位係4人座位，而且西鐵舊車咁多年都係默認4人座」。