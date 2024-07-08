網上熱話｜巴士乘客斥車長阻大型行李上車小題大做　網民：只係因為未撞到你

本港絕大部分專營巴士現時均設有輪椅位，在沒有輪椅乘客的時候通常會被用作擺放行李或站立。有網民昨日搭巴士時，遇到一名攜帶手拉車登車的乘客，其手拉車上載有一塊大木板和紙皮。該網民指，巴士車長當時出言制止該手拉車上巴士，即使乘客強調會綁好亦遭禁止，雙方爭論無果後車長遂報警求助，並指該名乘客需要留下配合警方調查。
目擊者：車上幾乎「人人撐乘客」
目擊事件的網民稱，全車其餘約30名乘客獲安排轉乘另一班車，又指當時車上「基本上人人撐乘客，行李人人都有機會上巴士，唔太影響」，批評車長何必小題大做。他續說，雙方爭論時不算暴躁，「起碼無粗口。」
▼網民回應逐格睇▼
網民齊撐車長不認同目擊者
不過，車上乘客觀點並未獲一眾網民認同，「巴士司機俾佢上就肯定係巴士公司負責，巴士司機肯定公司唔會撐，巴士公司賠償巴士司機就炒得」、「過左(咗)大約一分鐘都唔落就直接報警，好正常，亦都好合理，佢開車即係同意比佢上」、「你話已經紮好咗啫！萬一中途架車仔碌咗出嚟撞到人，咁到時個責任歸邊個先」、「人人撐乘客，係因為嗰件物品未撞到你啫，撞到你嘅時候睇吓你會唔會咁講。」
同時，有網民直言該男子起初曾與車長爭論，反映若非聞言對方已報警根本不會罷休離開，「唔係司機報咗警，佢仲會肯落車？實會同司機繼續嘈落去」、「一開始合作就唔會報警啦」、「一開始就走咪唔會報警囉。」亦有人分享過往類似經歷，指有婦人剛在輪椅位放好買餸車，下一站隨即有輪椅登車而被要求讓出位置，詎料她破口大罵「輪椅大×晒，一定讓佢的？個位係先到先得」，最終反遭全車人責罵。