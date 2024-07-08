網上熱話｜巴士乘客斥車長阻大型行李上車小題大做　網民：只係因為未撞到你

有巴士乘客被車長制止攜帶大型行車上車，最終要報警處理。(FB群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片)

本港絕大部分專營巴士現時均設有輪椅位，在沒有輪椅乘客的時候通常會被用作擺放行李或站立。有網民昨日搭巴士時，遇到一名攜帶手拉車登車的乘客，其手拉車上載有一塊大木板和紙皮。該網民指，巴士車長當時出言制止該手拉車上巴士，即使乘客強調會綁好亦遭禁止，雙方爭論無果後車長遂報警求助，並指該名乘客需要留下配合警方調查。

目擊者：車上幾乎「人人撐乘客」

目擊事件的網民稱，全車其餘約30名乘客獲安排轉乘另一班車，又指當時車上「基本上人人撐乘客，行李人人都有機會上巴士，唔太影響」，批評車長何必小題大做。他續說，雙方爭論時不算暴躁，「起碼無粗口。」