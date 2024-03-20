網上熱話｜巴士大媽大叔大聲播片擾全車　港女後座播「大悲咒」成功反擊

有港女指自己乘巴士時遇上一對夫婦，在車上開大喇叭播放抖音影片，音量大得騷擾其他乘客，她即時播出《大悲咒》反擊，結果成功令夫婦將手機「滅聲」。(facebook群組「西環變幻時」)

在巴士、地鐵上大聲播歌、睇片實在討厭！不少讀者乘搭公共交通工具時，不時都會遇到身邊乘客旁若無人以喇叭大聲播片或播歌，令人煩躁亦影響休息。有港女近日在社交平台群組發帖，指自己乘巴士時遇上一對夫婦，在上層開大喇叭播放抖音影片，音量大得騷擾其他乘客，她即時播出《大悲咒》反擊，結果成功令夫婦將手機「滅聲」，及後他們更「瞓著了」，成功還車廂寧靜。

女事主在facebook群組「西環變幻時」發文及上載相片，照片所見，一對疑是夫妻的男女在巴士上層正在玩手機，帖文指「呢兩公婆一人一個電話開大speaker睇抖音」，事主感到被騷擾，即時轉坐二人的後排位置，播出《大悲咒》，並將手機放在兩人的中間，結果成功令兩人將手機「滅聲」，她事後形容「播大悲咒真係好work」，「就算最後徒勞無功也不選擇無動於衷」，她又向一眾網民「開心分享」《大悲咒》的YouTube影片連結。

帖文一出引來逾700個網民留言，事主回覆時再上載一張後續照片，指《大悲咒》「發揮效用」，兩人聽完後睡著了，稱「有時坐巴士都係想自己靜靜地休息吓，真係好討厭。你自己開咁大聲，其他人乜嘢感受？大佬要搭成粒鐘。」

網民有共鳴 「降魔伏妖學到嘢」

有網民大讚事主「做得好」，笑言「大悲咒果然降魔伏妖！」、「學到嘢」、「最憎啲人咁自私！」、「有啲人仲開speaker講電話，高談闊論驚死冇人知佢家事」、「不停出現罐頭音效、垃圾氣喘笑聲」、「放工想靜靜地搭車」、「唔明啲人點解唔用耳機，幾十蚊個都有」、「逼到佢地收聲認真犀利！好多周街開大喇叭睇劇聽歌」，另有網民表示「我依家又係呢個情況，老公好有禮貌走去同佢講，好彩佢都接受」，惟事主回應「我都試過好多次有禮貌叫對方細聲啲，但基本上90%啲人都係當聽唔到，有啲仲會X返你。」