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2024-11-27 17:16:27

網上熱話｜巴士男攜「風火輪」拒落車　乘客圍罵：你係咪想紅？(有片)

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一名戴面巾的男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕下車。(網片截圖)

一名戴面巾的男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕下車。(網片截圖)

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一名戴面巾的男子疑似攜帶「風火輪」電動單輪車上巴士被圍罵。今日(27日)網上流傳兩段影片，據樓主所述，早上8時許在968A巴士上，一名身穿黑衫黑褲戴面巾的男子在元朗 Yoho 站帶「風火輪」夾硬上巴士。儘管司機多次要求他下車，甚至報警，該男子仍不肯離開，導致全車乘客極度不滿。

面巾男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕落車。(網片截圖) 面巾男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕落車。(網片截圖) 現場為元朗Yoho站。(網片截圖) 面巾男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕落車。(網片截圖) 面巾男子攜帶「風火輪」上巴士拒絕落車。(網片截圖)

乘客斥搞到成車人無得搭

影片中可以看到，其他乘客不斷指責該男子，言辭頗為激烈，說道：「搞到成車(人)無得搭」、「阻鬼住呀大佬」、「報警咁威」、「自己衰就走啦，你想紅，係咪想紅？好簡單架者」等。

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影片引發網民熱議，評論包括，「同車真係多得你唔少，香港真多這些人！」、「一著火就成車bbq」；亦有人認為「應該要重罰，成日搞咁耐阻住人都唔使罰咪咁」、「咁多糾紛，麻煩巴士公司加強宣傳，清楚列明體積限制，有乜上得唔上得及如何擺放，避免衝突。」

疑似車長：警察到場唔使10分鐘搞掂

期間，一名疑似該部巴士的車長留言表示「我係車長首先阻住咁多位返工真係唔好意思，曾經有諗過照行，但佢咁樣大搖大擺上車真係忍唔住，希望各位見諒，佢未拍卡，我已經同佢講唔上得，咁當然佢一定扮聽唔到，最後警察嚟到，前後唔使10分鐘就已經搞掂。」他的言論獲得不少網民讚好。

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