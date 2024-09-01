網上熱話｜巴士直擊3男細喼放行李架底層　網民斥拒移上層礙大喼擺放

剛結束的暑假有不少港人外遊，部分人會選乘機場巴士往返機場。有網民在機場登上龍運巴士A47X線巴士時，發現前方3名中年男乘客均把體積較細小的行李喼逕自放到巴士行李架的最底層，他見狀立即開聲要求他們把行李放到較高位置，以便後方攜帶大型行李的乘客。
發帖者：自稱大埔人互助「勁噁心」
發帖網民續稱，對方起初繼續坐低拒作回應，及至有大型行李乘客登車後自行為行李調位，3人突衝出幫手並稱「大家大埔人，我地(哋)要守望相助，大家互相幫大家。」他直言「聽到火起」，批評3人一早批小型行李放到上層便沒有問題，「仲話自己大埔人，勁噁心囉。」
▼事主觀察及網民留言回應▼
網上意見兩極 「寫明大喼一定放下面？」
有留言網民批評文中所指的乘客行為自私，「自私自利其實都係好多香港人嘅特性嚟㗎喇」、「同搭機去旅行一樣個個帶勁多手提行李都唔寄倉(艙)，之後唔夠位放霸埋其它坐位頂既(嘅)置物箱」、「有權用到盡，咬你唔食嘅，不過就係無公德囉」、「有啲人真係好自私，細喼就放上層啦。」亦有人同意發帖者所言，「嗰三個阿叔最賤嘅就係後尾衝出嚟講嗰幾句說話，難聽過粗口呀！」
不過，也有網民認為行李架空間應該「先到先得」，小型行李喼也有權放底層，「有寫明大喼一定要放下面咩？咁想自己個大喼放下面咪早啲排隊」、「指定重嘅放下面，輕啲嘅唔放得？告佢囉」、「無規定放邊度又唔怪得人，你可以搭去頭站咪會多位揀擺邊。」