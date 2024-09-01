網上熱話｜巴士直擊3男細喼放行李架底層　網民斥拒移上層礙大喼擺放

剛結束的暑假有不少港人外遊，部分人會選乘機場巴士往返機場。有網民在機場登上龍運巴士A47X線巴士時，發現前方3名中年男乘客均把體積較細小的行李喼逕自放到巴士行李架的最底層，他見狀立即開聲要求他們把行李放到較高位置，以便後方攜帶大型行李的乘客。

發帖者：自稱大埔人互助「勁噁心」

發帖網民續稱，對方起初繼續坐低拒作回應，及至有大型行李乘客登車後自行為行李調位，3人突衝出幫手並稱「大家大埔人，我地(哋)要守望相助，大家互相幫大家。」他直言「聽到火起」，批評3人一早批小型行李放到上層便沒有問題，「仲話自己大埔人，勁噁心囉。」