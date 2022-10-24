網上熱話｜巴士編號人人讀法唔同？將軍澳網民：原來唔係自己讀得奇怪

有網民就路線編號讀法發起討論，發現每個號碼可能有多種讀法。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港專營巴士路線網絡四通八達，相信港人一定能輕易數出住所附近的路線號碼，但號碼的朗讀方式又是否人人一樣？有網民日前在討論區表示，自己會把雙位數編號當作普通數字讀出，即將40號線讀成「四十」、36A線為「三十六A」，但三位數編號就會逐個數字讀出，即962線讀成「九六二」而非「九百六十二」。

帖文在LIHKG討論區隨即引起超過10頁討論，有人同意樓主的讀法，「兩位數嗰啲最多多一個音讀埋冇乜所謂，三位數嗰啲多兩個音太多簡短啲算啦」，亦有人解釋港人因習慣用三個音去讀編號，故就算雙位數編號只得兩個音，也盡量補多一個音，而12、14、19、23等「通常都會讀成十二號，十四號，十九號，廿三號」。

網民：業界用中文代替部分字母

有將軍澳網民就提到，即使同樣是雙位數，自己會將95讀成「九十五」，但95M、98A線等會讀成「九五M、九八A」，「唔知點解9字頭啲線讀返兩個音順口啲，90、95除外」、「而(依)家發現原來將軍澳人真係個個都咁讀，唔係自己讀得奇怪，好感動」。

有留言就指出，「雙位數再加一個英文字有時會分開讀晒兩個字，例如74K，有人讀七十四(號)K，都有人會讀七四K」，最終亦指出如何讀出號碼「其實都係隨心啫」。

此外，有網民就透露巴士業界亦對部分字母有特別讀法，如將X讀成「叉」、S讀成「蛇」，如46X和46S分別為「四六叉」和「四六蛇」，以免溝通時混淆。