網上熱話｜巴士車廂一堆垃圾　屯門兩邨被點名「低劣行為」　邨民：感覺被冒犯

網上流傳一張相片顯示，在一輛城巴車廂內，有一堆垃圾在地上，巴士車窗貼有一張手寫標示，點名是屯門和田邨和菁田邨街方所為，更批評丟棄垃圾是「低劣行為」、「沒有教養」。不過，有多名疑為兩邨居民的網民認為這巴士途徑逾20個站，質疑有甚麼證據証明是這兩邨居民所為，並稱「感覺被冒犯」。
網上社交平台群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」專頁有網民以標題「有則勉之，无(無)則加勉吧」分享圖片顯示，在巴士車廂地上，有一堆垃极，當中有紙包飲品、餅乾、紙巾，大多為食物包裝袋。上方車窗有一張寫標示寫上「這就是和田菁田街坊的低劣行為、沒有教養的一群，不懂珍惜新車廂，不後悔無新車坐」。
網民：一條路線嘅衞生 顯示該條路線人嘅質素
相片曝光後引起網民關注，不少網民留言評論：「咁多垃圾？誇張咗啲喎」、「車上面唔係唔准食嘢架(㗎)咩」「一條路線既(嘅)衛(衞)生。顯示該條路線人既(嘅)質素」、「真係好冇教養喎，咁冇家教嘅」、「我成日都見到有」，但有兩邨居民的網民留言：「其實途徑20幾個站，有咩證據一定係菁田和田？我無做過，依家真系感覺被冒犯，住菁田和田被歧視一樣」、「我覺得廿幾個站，你無証據就唔好求其屈」、「咪就係，途徑咁多個站，但距張紙寫明菁田和田」、「我和田邨民。自己規規矩矩。見到被點名覺得有被冒犯到咯」、「我覺得廿幾個站， 你無証據就唔好求其屈」、「咁叫佢自己睇車game(Cam)，一定係兩條邨嘅人嘅咩」，亦有網民說：「人地個標題都講得好清楚啦！你地而家跳晒出黎(嚟)鬧咩呢？身有屎？」、「其實好多路線都係咁！D(啲)人剩係識得罵巴士公司不清潔，但永遠不會罵製造垃圾嘅人」。