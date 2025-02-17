網上熱話｜巴士車廂一堆垃圾　屯門兩邨被點名「低劣行為」　邨民：感覺被冒犯

網上流傳一張相片顯示，在一輛城巴車廂內，有一堆垃圾在地上，巴士車窗貼有一張手寫標示，點名是屯門和田邨和菁田邨街方所為，更批評丟棄垃圾是「低劣行為」、「沒有教養」。不過，有多名疑為兩邨居民的網民認為這巴士途徑逾20個站，質疑有甚麼證據証明是這兩邨居民所為，並稱「感覺被冒犯」。

網上社交平台群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」專頁有網民以標題「有則勉之，无(無)則加勉吧」分享圖片顯示，在巴士車廂地上，有一堆垃极，當中有紙包飲品、餅乾、紙巾，大多為食物包裝袋。上方車窗有一張寫標示寫上「這就是和田菁田街坊的低劣行為、沒有教養的一群，不懂珍惜新車廂，不後悔無新車坐」。