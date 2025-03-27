網上熱話｜巴士阿伯剪指甲「啪啪聲」 爆粗反罵勸阻女乘客：攞畀你睇吓呀！

相信不少讀者均曾目擊有人在巴士上剪指甲，不但欠衛生又騷擾他人。一名男長者周二（25日）在九巴車廂肆無忌憚地剪指甲「大聲到痴線」，被一名女乘客勸阻時，阿伯更作出反罵，指著座位下滿地指甲碎：「攞畀你睇吓呀！」 樓主在社交平台Threads開帖表示：「CLS成日都話咩唔係老人變壞，係壞人變老，今日終於比我見識到了。」她說：「我家姐今日搭巴士見到呢個伯伯喺巴士度剪指甲，本身都諗住唔影佢 ，但係嗰啲指甲聲大聲到痴線。」

影片開頭，樓主家姐勸阻正剪指甲的阿伯：「你整到成地都係喎。」該阿伯激動以粗口回應：「X你老母X，邊到呀！」樓主家姐指著地下：「呢到呀，你睇唔到啊！」阿伯指著地下指甲碎：「你落去呀！攞畀你睇吓呀！」樓主家姐表示擬向車長投訴，阿伯仍不知錯，反要求樓主家姐下車：「你落去呀！」 阿伯批評：「你好道德呀，讀咗幾多年書咁巴閉呀！」 樓主家姐批評：「我仲乜要落去！我依家話畀你聽，呢個係公德心問題！」阿伯批評：「你好道德呀，讀咗幾多年書咁巴閉呀！」樓主家姐反駁：「你讀咗幾多年書係㗎車到剪指甲咁巴閉呀！」阿伯表示：「你都夠串喎！(唔夠你串係㗎車到剪指甲)吹咩！」樓主家姐繼續勸導：「呢個公德心既問題，唔係特登話你，但係你條褲、座位及成個地下都係(指甲)」阿伯即大聲喊道：「收聲啦！X你老母X，X街」之後懶理樓主家姐，繼續剪指甲及磨指甲。樓主家姐其後再追問阿伯：「即係你習慣搭車剪指甲㗎！」阿伯未有再理會她。 九巴提醒市民不要剪指甲⬇