網上熱話｜巴士阿伯剪指甲「啪啪聲」 爆粗反罵勸阻女乘客：攞畀你睇吓呀！

相信不少讀者均曾目擊有人在巴士上剪指甲，不但欠衛生又騷擾他人。一名男長者周二（25日）在九巴車廂肆無忌憚地剪指甲「大聲到痴線」，被一名女乘客勸阻時，阿伯更作出反罵，指著座位下滿地指甲碎：「攞畀你睇吓呀！」
樓主在社交平台Threads開帖表示：「CLS成日都話咩唔係老人變壞，係壞人變老，今日終於比我見識到了。」她說：「我家姐今日搭巴士見到呢個伯伯喺巴士度剪指甲，本身都諗住唔影佢 ，但係嗰啲指甲聲大聲到痴線。」
影片開頭，樓主家姐勸阻正剪指甲的阿伯：「你整到成地都係喎。」該阿伯激動以粗口回應：「X你老母X，邊到呀！」樓主家姐指著地下：「呢到呀，你睇唔到啊！」阿伯指著地下指甲碎：「你落去呀！攞畀你睇吓呀！」樓主家姐表示擬向車長投訴，阿伯仍不知錯，反要求樓主家姐下車：「你落去呀！」
阿伯批評：「你好道德呀，讀咗幾多年書咁巴閉呀！」
樓主家姐批評：「我仲乜要落去！我依家話畀你聽，呢個係公德心問題！」阿伯批評：「你好道德呀，讀咗幾多年書咁巴閉呀！」樓主家姐反駁：「你讀咗幾多年書係㗎車到剪指甲咁巴閉呀！」阿伯表示：「你都夠串喎！(唔夠你串係㗎車到剪指甲)吹咩！」樓主家姐繼續勸導：「呢個公德心既問題，唔係特登話你，但係你條褲、座位及成個地下都係(指甲)」阿伯即大聲喊道：「收聲啦！X你老母X，X街」之後懶理樓主家姐，繼續剪指甲及磨指甲。樓主家姐其後再追問阿伯：「即係你習慣搭車剪指甲㗎！」阿伯未有再理會她。
九巴提醒市民不要剪指甲⬇
網民斥「彈到周圍都係邊個同佢執手尾」
有網民表示，「真係好核突，點解呢啲嘢唔喺屋企做？」、「剪完指甲啲指甲彈到周圍都係，邊個同佢執手尾？」「巴士垃圾其實係要罰錢，指甲碎都係垃圾，定額罰款」、「上次我坐van仔，又另一個阿伯剪到啪啪聲。我頂唔順，下個站落車」。
九巴曾於2019年在facebook上載影片「大數」幾種巴士上不遵守規矩的乘客，提醒市民不要在車廂中做出自私的舉動。片段以一名九巴道士尋找巴士上的各種「怪人」為主線，「怪人」包括有人剪指甲。