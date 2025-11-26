網上熱話｜巴士阿叔上層電剪剃頭　網民：頭髮碎滿車飛

一名大叔乘搭九巴拿出一個電動剪髮器自行剃頭，後方乘客不滿拍片公審。(facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」)

近年經常有乘客在巴士上大聲播片或剪指甲「啪啪聲」，對其他乘客造成滋擾，最新發展到竟有人於車內使用電動剪髮器剃頭。社交平台流傳影片，一名大叔乘搭九巴期間，突拿出一個電動剪髮器自行剃頭，後方乘客不滿拍片公審。網民批評大叔「非常唔衛生」、「啲頭髮碎飛到成車都係」。

有九巴乘客上周五(11月21日)於facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文表示，「見到阿叔在巴士剃頭髮，要什（怎）麼部署」。36秒影片可見當時拍片者坐上層，斜前方大叔大腿上放有一份報紙，右手拿着電動剪髮器剃頭，在頭頂來回滑動，聲音十分響亮，期間他左手摸頭頂檢查有否地方未剃。

網民批評大叔行為，「痴X線」、「頭髮碎飛到成車都係，正X街！」、「好核突啊」、「有菌啊」，亦有人揶揄「巴士速剪」、「流動髮型屋」、「問佢要唔要洗頭水」、「問佢係咪準備出家」、「幫佢加D cream同佢唔好咁dry啦」。

拍片者無即場介入捱批

另有網民批評拍片者只懂放片上網，但未有即場介入，「啲頭髮皮屑周車飛，點解唔大聲鬧佢？」、「落去同司機講」、「話畀司機知，等佢報警，相信佢一定會」、「咪就係你啲人成日得個影字，冇人走去拍佢，啲X家X咪越嚟越癲囉，遲啲喺巴士沖埋涼添呀。」