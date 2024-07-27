網上熱話｜巴士阿叔2.0？阿叔巴士剪指甲被勸阻　爆粗反駁：你挑釁我呀？(有片)

網上熱話｜巴士阿叔2.0？阿叔巴士剪指甲被勸阻 爆粗反駁：挑釁我呀？(網片截圖)

在公共交通工具上，保持環境衛生是每個人應盡的責任。惟遺憾的是，總有一些人未能意識到這一點。近日一段「巴士阿叔剪指甲」的影片在網上流傳，該巴士阿叔更揚言：「我鐘意剪咪剪囉，你挑釁我呀？」，引起了大家的關注。

影片長約30秒，顯示一名中年男子在九巴276B線路的上層位置正在剪指甲。附近的一位乘客提醒他這是公共場所，「唔好剪指甲啦，好冇呀？巴士嚟㗎」，但阿叔卻爆粗口反駁:「X，巴士咪巴士囉，X你老X」。即使乘客表示「上網見」，阿叔仍然理直氣壯地說：「挑釁我呀？你都戇XX，你拍我擺上網咪擺上網囉……我剪指甲咪剪指甲，我又唔係𢯎痕腳」，甚至爆粗建議樓主報警。樓主保持禮貌及冷靜，說了一句「感謝你嘅表達」。

「你拍我擺上網咪擺上網囉……我又唔係

「你拍我擺上網咪擺上網囉……我又唔係 𢯎 痕腳」

「你拍我擺上網咪擺上網囉……我又唔係 𢯎 痕腳」

「你拍我擺上網咪擺上網囉……我又唔係 𢯎 痕腳」

網民一致批評阿叔的行為非常不衛生和缺乏公德，形容「真係好X憎呢啲人，其實啲指甲碎會彈到周圍都係」、「等於亂拋垃圾」，亦有人質疑「點解啲巴士阿叔咁鐘意覺得有人挑釁佢?」有人甚至稱這是「巴士阿叔2.0出沒」。

根據香港法例，乘客不得對巴士的任何部份或其設備故意作出或故意安排作出任何事情，而該等事情導致他人受傷、不安、煩擾或不便，而且不得從巴士拋出或故意掉下任何物件，一旦違例，可被判處罰款5,000元及監禁6個月。