網上熱話｜巴士2大叔並排座爆爭執　口罩男：你夠膽郁我咩？(有片)

乘搭公共交通工具時，應該克制和互相體諒。然而，近日有網民在Facebook上傳了一段40秒的影片，顯示在九巴上層車廂內，兩名並排而坐的大叔因為爭位碰撞而發生激烈爭執，期間互相爆粗「問候」對方，火氣甚為旺盛。

影片中，在九巴車廂上層左邊雙座位上，2名大叔並排而座，右側穿風褸的大叔怒斥對方，「我而家XX你啊！我X你老母呀！」而坐在左側、戴口罩的大叔則回嗆對方：「收埋把X口啦！」兩人情緒愈加激動，不斷爆粗。

隨後，口罩大叔忍不住挑釁道：「你夠膽郁我咩？」風褸大叔立即指罵「你收X啦！鵪鶉咁X樣！」。兩人開始在座位上以身體互撞，互相指摘對方亂動。風褸大叔抱怨：「我好地地喺度瞓覺，你郁嚟郁去做乜X嘢？」口罩大叔則氣憤回應：「唔X郁得啊而家？」最終，兩人在激烈碰撞後停止，但仍怒視對方，直至影片結束時，2人火氣依然未消。

網民：男男的愛

發布影片的樓主笑稱：「笑X死」，引來不少網民留言。許多網民均認為片中2名大叔的行為既離譜又幼稚，直言：「幾廿歲人仲小學雞」、「小朋友齊打交啦」、「打未啊？」以及「X人老X又唔敢打人」。甚至有人戲謔地稱這是「巴士阿叔2024最新版」。