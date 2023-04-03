網上熱話︱年幼英短疑因脫肛遭遺棄發泡膠箱　網民怒斥：點解咁得意都唔要？

又有寵物慘遭遺棄，近日有網民在Facebook群組分享一則救貓經歷，她指有好心人發現1隻貓B在雨夜中被遺棄街邊一個發泡膠箱內，通知她代為拯救，而貓B被發現時有脫肛情況，現已接受治療，正在康復中。不少網民看後怒斥，「點解咁得意都唔要？」。

年幼英短疑因脫肛遭遺棄

該名網民在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」中發文，表示收到求助短訊前往教援，到現場後發現一隻相信是英短品種的貓B，體形瘦小，亦只有她的拳頭大，且出現脫肛情況。該名網民又斥，「點解啲人可以咁冇人性？」、「夜麻麻天寒地凍 仲要落雨」、「你咁樣擺佢喺街 唔凍死都焗死」。

及後該名網民將貓B帶到獸醫診所診治，經診斷後，貓B應該只得個多月大，並已完成脫肛手術，現正康復中；又表示因脫肛關係，而幫貓B取名「Kong Kong」。