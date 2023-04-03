熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-04-03 18:12:00

網上熱話︱年幼英短疑因脫肛遭遺棄發泡膠箱　網民怒斥：點解咁得意都唔要？

分享：

年幼英短疑因脫肛遭遺棄發泡膠箱。(天下貓貓一樣貓群組)

又有寵物慘遭遺棄，近日有網民在Facebook群組分享一則救貓經歷，她指有好心人發現1隻貓B在雨夜中被遺棄街邊一個發泡膠箱內，通知她代為拯救，而貓B被發現時有脫肛情況，現已接受治療，正在康復中。不少網民看後怒斥，「點解咁得意都唔要？」。

年幼英短疑因脫肛遭遺棄

該名網民在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」中發文，表示收到求助短訊前往教援，到現場後發現一隻相信是英短品種的貓B，體形瘦小，亦只有她的拳頭大，且出現脫肛情況。該名網民又斥，「點解啲人可以咁冇人性？」、「夜麻麻天寒地凍 仲要落雨」、「你咁樣擺佢喺街 唔凍死都焗死」。

及後該名網民將貓B帶到獸醫診所診治，經診斷後，貓B應該只得個多月大，並已完成脫肛手術，現正康復中；又表示因脫肛關係，而幫貓B取名「Kong Kong」。

 

網民怒斥：點解咁得意都唔要？

不少網民看到遺棄新聞後，紛紛怒斥其主人，「點解咁得意都唔要？」、「有人性的話就唔會做出咁X街的嘢」、「冇經濟能力真係唔好養寵物」、「點解有咁多人渣」；亦有不少網民指，幸好有好心人發現並將貓貓帶去治療，「感謝，貓貓好可愛」、「多謝你救了貓貓」、「謝謝你救小貓咪」、「感謝好心人救助，祝願貓咪早日康復」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受