網上熱話｜年輕人使用麥當勞送餐服務引公審？顧客應否使用惹熱議 網民意見一面倒

近年麥當勞推出送餐服務，顧客自助點餐時，可以選擇要求店員送餐。雖然此服務便利了顧客，但亦有人質疑服務被濫用。日前，有人在社交平台發文，討論年輕人是否應該使用送餐服務，引來網民熱烈討論。綜合網民意見，大部分網民均認為使用送餐服務並無不妥，只要餐廳推出服務，不論任何年齡層都可使用。亦有網民表示，此服務尤其便利了「一人顧客」，避免取餐時被霸位。

自從麥當勞推出送餐服務後，對於什麼人應該使用此服務，不時引來爭論。有意見認為，此服務便利了傷殘人士，惟卻被一般人濫用；亦有人指出，餐廳人手已經不足，現時又要兼顧送餐，店員變相更加忙碌。近日，有網民在Facebook「麥當勞關注組(香港)」中發帖，討論「年輕人應唔應該使用送餐服務」。帖文引來網民熱議，惟意見頗為一面倒，不少網民均認為，只要餐廳提供相關服務，任何人都應該能使用。

網民：送餐服務可增加就業機會 有網民認為，送餐服務就是防止一個人光顧時，離開位置取餐被霸位的情況；有網民認為，有需要時就可以使用，「冇話應唔應該」，又指過往曾擺一些不值錢的物件在位置上霸位，結果轉頭已被偷；亦有網民表示，此舉可以增加就業機會，因現時自助點餐機已取替人手收銀服務，若然取消送餐服務，「到時連人都唔洗請啦」。