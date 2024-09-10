網上熱話｜年輕情侶深夜街頭吵架　港女跪地扭耳求饒　男方咆哮：好慘 (有片)

情侶在街頭爭吵往往引人注目，當年「14巴港女事件」更是瘋傳網上。不過，這次影片中跪地求饒的卻是一名少女。近日在社交平台流出兩段影片，顯示有一對年輕情侶深夜在九龍城路邊吵架，其中男方跌倒並大喊「惡夢呀，好慘」，而女方則跪在地上「扭耳仔」求饒。最終女方攙扶著男方離開，但男方撥開女方的手獨自前行。影片引起網民轉發和留言。

第一段影片見到當時天色已黑，拍攝地點位於九龍城富豪東方酒店巴士站附近路邊。上載影片的網民留言：「香港人壓力真係好大，半夜三更我瞓緊覺，結果俾(畀)樓下情侶嘈醒」。影片顯示一對年輕情侶正在路上爭吵，其中一名少女跪在地上「扭耳仔」求饒，男方則對她咆哮：「惡夢呀，好慘」。說畢他跌坐在地，接著說：「可以，打斷佢，唔該妳」。

女方立刻回應「我跪低求情喇，可以收喇」。男方過了一會兒才回應「可以」。之後雙方陷入沉默，女方仍然跪着「扭耳仔」，直至影片結束。第二段影片中，男方保持沉默，女方則走上前攙扶著男方離開，但男方卻撥開了她的手，獨自向前走去。

網民： 很少見女生願意當街跪

影片引來網民轉發和留言，有人說：「係咪打羽毛球失敗book唔到場？」、「可能條女唔知做錯啲咩事崩潰」、「呢啲就係純愛戰士嘅下場」、「似係條女同人搞左野，之後跪喺地下掹晒耳仔同條仔坦白，條仔就崩潰咗」；不過亦有網民表示「竟然係條女跪，仲扭埋耳仔，應該好女仔嚟」、「很少見女生願意當街跪……此情景，讓小弟想起當年的14巴港女，同是女相差這麼大」。