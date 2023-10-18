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2023-10-18 17:32:56

網上熱話｜座駕泊雙黃線照被公審 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友

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網上熱話｜座駕泊雙黃線照被公開 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友 (網上圖片)

網上熱話｜座駕泊雙黃線照被公開 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友 (網上圖片)

一次違例泊車或釀家變？一名車主日前在屯門把座駕泊在雙黃線後下車離開，阻礙後方轉出的巴士行駛，有網民目擊情況後拍下照片放上社交平台facebook「公審尋人」，「有冇人識車主呀？叫佢走」，後續討論區及社交平台流傳一名聲稱是車主的facebook帳戶，向發布照片的網民發私人信息要求删圖，「我唔想比人知我係邊度出現，因為呢日我去搵女友，老婆唔知」，引發一眾網民熱議。

事發在屯門青海圍屯門花園一條單向彎路，有網民目擊有私家車泊在雙黃線，令後方一架城巴入彎時「唔夠位」，引發後方塞車，該網民拍下情況及該車車牌後於facebook群組上公開，「有冇人識車主呀？叫佢走啦」，亦有街坊留言批評「要釘佢成個置樂(花園)比佢塞死」，及後網傳一名自稱是該車車主的facebook帳戶，私下向發布照片的網民發出信息要求删圖，「你好，我是車主，麻煩可唔可以deletepost佢」，「因為我唔想比人知我係邊度出現，因為呢日我去搵女友，老婆唔知既，唔該」

網上熱話｜座駕泊雙黃線照被放上網 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友 網上熱話｜座駕泊雙黃線照被放上網 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友 網上熱話｜座駕泊雙黃線照被放上網 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友 網上熱話｜座駕泊雙黃線照被放上網 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友

網民質疑借刀 「冇理由咁自爆」

事件引發一眾網民熱議及「抽水」，「唔好咁大聲呀，唔好俾佢老婆知呀」、「千祈唔好share 」、「現在全世界都知」、「車主幾老」，亦有網民質疑事件可信度，「似借刀，點會無端端咁講晒家宅你知」、「冇理由咁樣花式自爆」、「似有識既人開假account做佢」。

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