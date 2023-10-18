網上熱話｜座駕泊雙黃線被公審 車主求網友删圖：老婆唔知我去搵女友

一次違例泊車或釀家變？一名車主日前在屯門把座駕泊在雙黃線後下車離開，阻礙後方轉出的巴士行駛，有網民目擊情況後拍下照片放上社交平台facebook「公審尋人」，「有冇人識車主呀？叫佢走啦」，後續討論區及社交平台流傳一名聲稱是車主的facebook帳戶，向發布照片的網民發私人信息要求删圖，「我唔想比人知我係邊度出現，因為呢日我去搵女友，老婆唔知」，引發一眾網民熱議。

事發在屯門青海圍屯門花園一條單向彎路，有網民目擊有私家車泊在雙黃線，令後方一架城巴入彎時「唔夠位」，引發後方塞車，該網民拍下情況及該車車牌後於facebook群組上公開，「有冇人識車主呀？叫佢走啦。」，亦有街坊留言批評「要釘佢牌，成個置樂(花園)比佢塞死」，及後網傳一名自稱是該車車主的facebook帳戶，私下向發布照片的網民發出信息要求删圖，「你好，我是車主，麻煩可唔可以delete個post佢」，「因為我唔想比人知我係邊度出現，因為呢日我去搵女友，老婆唔知既，唔該」