網上熱話｜弟弟跟網友去泰國　連登仔求助憂被騙到柬埔寨

近期接連揭發有包括港人懷疑赴柬埔寨、緬旬及泰國等地高薪打工變「賣豬仔」事件，至今惹來高度關注。保安局局長鄧炳強表示，至今接獲28宗港人懷疑被誘騙到東南亞國家的求助個案，有10人相信在緬甸，4人在柬埔寨。日前有連登仔發文求助，指弟弟聲稱跟「好熟」網友前往泰國旅行，更自信對方「唔會呃我㗎！」，無視家人勸阻，令母親憂心失眠。

樓主「喂乜咁啱嘅」日前於連登討論區以「我細佬準備同佢口中好熟嘅網友飛泰國」為題發帖，指弟弟數月前，聲稱於網上打機結識的網友到泰國旅行，對方更指「泰國有識人」可帶他們四處遊玩，數星期弟弟購買了機票並辦好護照。樓主形容弟弟是家中的「寶貝仔」，對家人脾氣比較大，全家人除了他無人出聲鬧弟弟。他又指弟弟性格「懶醒」，「發生乜事又會一五一十咁同晒人講」，不時借錢予朋友，更曾被朋友騙財。

樓主續說，惟近日接連爆出港人被誘騙到東南亞國家從事非法工作的新聞，於是好言提醒，母親亦發訊息提醒弟弟，惟弟弟對於家人的訊息已讀不回，更稱「我同我啲朋友好熟㗎！唔會呃我㗎！」、「係(喺)泰國都有朋友，驚乜？」、「已經買咗機票啦，唔通點，啊？」。樓主估計未來數天屋企「一定日日嘈」，但他認為即使百分百安全，與其要母親哀求弟弟不要旅行，令母親每日提心吊膽，未出發已失眠，寧願弟弟放棄旅行。