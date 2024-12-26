網上熱話｜彌敦道火爆男追巴士　㩒緊急太平門掣「截車」兼爆粗 (有片)

送車尾難免令人感火爆，但洩憤都要適可而止。近日網上流傳短片，片中可見一名身穿格仔衫男子在尖沙咀彌敦道近重慶大廈對開，追趕一架正往屯門的260X路線九巴。短片開始時已見男子成功追到巴士「落車門」位置，他不斷加速並按下2次巴士車頭的緊急用太平門掣，巴士隨後亦疑因交通燈變紅而減慢車速。男子見「截車」成功後，便大叫一聲「我X你老X啊！」，並兜過車頭走向駕駛位置，廂怒罵車長。影片完結。
網民：世界末日前嘅最後一班車
該名男子的行為引來網民熱論，除咗認為男子的行為危險之外，不少網民表示無必要這樣追巴士，「上唔到咪下班車囉」、 「你好X趕咩？做咩手多多㩒制」、「咁趕時間，搭的士啦」更有人戲稱「依架一定係世界末日之前離開地球嘅最後一班260X」。另外，有自稱是涉事巴士下層乘客的網民表示，當時「有條友係咁拍架車 衝出馬路擋住巴士」，「司機由頭到尾都冇開過門，(男子)佢走咗去司機前面應該都係鬧司機，司機好似冇理佢，轉燈佢就自己賞花杏仁露(上返行人路)」。
干預汽車
涉事男子肉身擋車的行為在任何情況下都不可取，不只非常危險，更可能違法。根據第374章《道路交通條例》的第49條「干預汽車」，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處第2級罰款及監禁12個月。