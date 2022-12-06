網上熱話｜性感女上的士掏1000元叫司機搵「鴨店」　網民：載去燒味舖？(有片)

當有性感女士付錢希望你幫手尋找「鴨店」，你會作何反應？網上日前瘋傳一段1分05秒車Cam影片，有的士司機於晚上遇到1名穿着性感Bra Top、露出小蠻腰的妙齡女子，司機見女子上車後，連問兩聲「去邊」。女子一直翻找手袋，並以普通話稱：「等一下喔」。隨後，再掏出了1張疑是「金牛」的1000元紙幣，疑似問：「你幫我找鴨店可以嗎？」

網民：載去燒味舖？

司機聽後笑著尷尬回應：「我不知道鴨店」，惟該性感女不願放棄，接著說：「問一下唄」。司機說，「我問誰呀？」性感女反問，「你不知道嗎？」。司機只有哭笑不得稱，「在哪裏找鴨店呀？這裏沒有鴨店的吧。」但該性感女子不停強調，「有呀，怎麼沒有！」最終，該名司機無奈道：「我問誰呀？我又沒聽說過鴨店，要不你問吧？我沒聽說過，你要不要坐？」最後，該名性感女只能下車，並在車外四處張望。

影片引來網民熱議，有網民爆笑道，「收佢1000蚊，載去燒味舖食燒鴨算啦」、「人哋係想食北京填鴨呀」。另亦不少網民猜測，該名女子是想表達「去押店」，「押店好明顯啦」、「都幾肯定唔會係鴨店」，但有網民反駁指，香港及台灣叫法是「當舖」，內地則為「典當行」。不過，有人亦批評，該司機於網上發布相關影片，實有違職業道德，「個客又唔係犯咗法，放條片上嚟，好無道德啫。」

性感女搵「鴨店」全過程