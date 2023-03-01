網上熱話｜情侶吵架推撞女方險遭輾過　網民：旁白最好笑 (有片)

常言道：「問世間情為何物，直教人生死相許」，男女感情有時真教人難以講清。近日網上流傳一段影片，顯示一對情侶在馬路上吵架，雙方互相推撞，期間女方被推開，頭部不慎撞向小巴，險象環生，最終男方主動擁抱女方，以求寬恕。不過，最為網民關注是拍攝影片人士的旁白，認為他們好投入吵架情侶的角色，十分搞笑，引來網民熱議。
該影片長約4分鐘，在多個社交平台上載，有網民指是在環翠邨福翠樓附近拍攝。影片中一對年輕的情侶在馬路上發生爭執，身穿黑衣的女子出手推撞男方，男方發怒，隨即用力推開女方，女子慘被推跌在地上，頭撼旁邊正在倒車的小巴，男方欲上前扶起女友，惟最終停步，女方坐在地上半晌後，隨即站起身，上前再與男子理論及糾纏，過程中女方一巴打在男子的臉上，雙方再發生口角及推撞，最終男友脫下口罩抽煙，再主動擁抱女方，以求安慰及寬恕。
旁白：哎唷仲要攬返轉頭
整個過程被樓上的市民看見及拍攝下來，期間拍攝影片的人士不斷配以對白：「哎唷哎唷，快啲扶起佢(女方)，哎唷，喎……」、「(情侶關係)冇架啦，反枱架啦」、「哇，又一巴，佢哋又冚啦」、「仲講咁多嘢仲咩呀？晒冷啦！」、「個女子太細粒，冇腰啦，都冇啲身材」、「要波(胸)冇波，要籮(屁股)冇籮」、「哇，孭Gucci……家下港女通常都係孭Gucci，Gucci迷嘛！」、「哎唷，哇……呢個大煙種仲要攬返(女方)轉頭，哎唷，分手呀嘛」、「(個男方)應該要叩頭呀嘛！」
不少看過影片的網民都直言旁白好好笑：「最好笑的係旁白」、「幾個人旁述，好代入佢哋角色，好好笑」、「唔係講笑嗰，啲旁白真係好X搞笑」、「今次旁白加左唔少分」、「旁述係段片嘅精粹」；亦有網民不滿男方打女人的行為，要求女方向男方分手：「兩個mk郁手郁腳，算吧啦，分手」、「郁手郁腳，一齊行落去都冇意思，分手」、「一個打女友嘅男人已經無可能再一齊」。