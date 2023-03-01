網上熱話｜情侶吵架推撞女方險遭輾過　網民：旁白最好笑 (有片)

常言道：「問世間情為何物，直教人生死相許」，男女感情有時真教人難以講清。近日網上流傳一段影片，顯示一對情侶在馬路上吵架，雙方互相推撞，期間女方被推開，頭部不慎撞向小巴，險象環生，最終男方主動擁抱女方，以求寬恕。不過，最為網民關注是拍攝影片人士的旁白，認為他們好投入吵架情侶的角色，十分搞笑，引來網民熱議。

該影片長約4分鐘，在多個社交平台上載，有網民指是在環翠邨福翠樓附近拍攝。影片中一對年輕的情侶在馬路上發生爭執，身穿黑衣的女子出手推撞男方，男方發怒，隨即用力推開女方，女子慘被推跌在地上，頭撼旁邊正在倒車的小巴，男方欲上前扶起女友，惟最終停步，女方坐在地上半晌後，隨即站起身，上前再與男子理論及糾纏，過程中女方一巴打在男子的臉上，雙方再發生口角及推撞，最終男友脫下口罩抽煙，再主動擁抱女方，以求安慰及寬恕。