網上熱話︱愛民邨單位裝4部分體冷氣 網民質疑有古怪 房署揭違規下令糾正

夏天大部分市民均於家中長開冷氣消暑，有何文田愛民邨男街坊近日發現有單位裝設4部分體式冷氣，對此感驚訝，有網民質疑單位間劏房。房署家訪調查後雖未發現有人濫用公屋，惟當中的確有違規況，已要求於指定限期內作出糾正，否則或會收屋。 一名男網民早前在Facebook群組「公屋討論區」中分享照片，可見何文田愛民邨康民樓一個對住車場的低層單位窗外，裝設了4部分體式冷氣，他寫到「4部，超勁」。帖文出街後，亦有網民貼出黃大仙下（二）邨龍盛樓一個單位窗外，同樣裝有4部分體式冷氣的照片，並留言「而家好多公屋大單位都裝4部分體冷氣㗎」。

網民質疑「希望唔係要嚟做劏房」 有網民質疑「應該係室內間咗幾間房， 各自有獨立冷氣，希望唔係要嚟做劏房」，認為單位有古怪，亦有人問涉事單位是否屬富戶或用作貨倉，「殮房都冇咁勁」，但都有人指並無問題，「我屋企都4部分體啦，有問題？」、「我中單位400零呎都有3部喎」、「我隔離屋都3部分體式啦」、「2部輪住開24、有乜問題？」、「4部冷氣輪流開，唔會咁易壞」、「3間房一間一部」、「佢間屋可能好熱呢」。 未接獲安裝申請 要求限期內糾正否則或收屋 房屋署回覆傳媒查詢時表示，根據紀錄，愛民邨屋邨辦事處及黃大仙下（二）邨屋邨辦事處未有接獲涉事單位住戶安裝冷氣機的申請。據7月家訪調查紀錄，愛民邨涉事單位內有分間房間，居住情況與署方紀錄相符，未有發現濫用公屋情況。但由於單位內所安裝冷氣機的位置及數量並不符合相關規定，辦事處已向該住戶發出「糾正違例事項通知書」，要求於指定限期內作出糾正，否則房屋署會採取進一步管制行動，包括發出警告信及終止租約。