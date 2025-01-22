網上熱話｜慈雲山麵包店阿姐「地拖」拖麵包架辭職 店方停業一天貼道歉聲明（更新）

一間連鎖麵包店被發現衛生情況欠佳，引發網民熱議。涉事麵包店今日（22日）貼出字條表示「停業一天」。

昨日（21日）晚上，一名網民於「慈雲山資訊交流」fb專頁發帖指，「原來地拖除咗拖地仲可以拖麵包架，見到都唔敢買再買。」，更附上照片，從照片中可見，一間麵包店的兩名女職員在清潔麵包架，而其中一名女職員竟用地拖拖抺其中一層麵包架。

街坊指曾有人食用後肚瀉

帖文旋即引起網民熱議，不少街坊紛紛留言討論，批評女職員太不衛生，「地拖????唔係啩」、「記得上次有谷友話食完肚痾」、「完全冇吸取疫情嘅教訓」、「咁恐怖」、「拖完地就順便拖埋個麵包櫃……嘔心」、「方便快捷， 趕住收工」、「放個蛋糕喺地下異曲同工」。