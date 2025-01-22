網上熱話｜慈雲山麵包店「地拖」拖麵包架阿姐辭職　食環署：接5宗投訴或檢控

一間連鎖麵包店被發現衞生情況欠佳，引發網民熱議，涉事麵包店今日(22日)貼出字條表示「停業一天」。食環署回覆《am730》查詢稱，今日共接獲5宗相關投訴，在審視所提供資料後，如有足夠證據會考慮提出檢控，又表示署方早上曾派員巡查，發現店舖暫停營業及正在進行清潔，人員已向其負責人發出口頭警告及提供衞生教育。署方續指，店舖復業後會再次巡視其衞生情況，若再發現違規必定採取相應執法行動。



街坊指曾有人食用後肚瀉 昨日(21日)晚上，一名網民於「慈雲山資訊交流」fb專頁發帖指，「原來地拖除咗拖地仲可以拖麵包架，見到都唔敢買再買。」，更附上照片，從照片中可見，一間麵包店的兩名女職員在清潔麵包架，而其中一名女職員竟用地拖拖抺其中一層麵包架。

帖文旋即引起網民熱議，不少街坊紛紛留言討論，批評女職員太不衞生，「地拖????唔係啩」、「記得上次有谷友話食完肚痾」、「完全冇吸取疫情嘅教訓」、「咁恐怖」、「拖完地就順便拖埋個麵包櫃……嘔心」、「方便快捷， 趕住收工」、「放個蛋糕喺地下異曲同工」。 餅店今停業一天 及至今日早上，再有街坊發帖文指，餅店貼出「停業一天」的告示，並看到有職員在店內以毛巾抹櫃清潔。麵包店下午於門面位置貼上一張道歉聲明，表示「該員工在清潔麵包架時的行為非常不當，我們公司同意該員工辭職決定。」又稱立即進行內外部清潔，維持衞生標準，並加強員工培訓。