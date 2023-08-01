網上熱話｜打鼓嶺違泊私家車阻巴士迷影相引爭執　司機遭罵咬傷巴士迷手指(有片)

打鼓嶺發生打架事件，兩名男子涉嫌在公眾地方打架被捕。昨晚近10時，有巴士迷影車期間，懷疑被違泊車輛阻塞引發，事件中一名巴士迷被咬傷手指，疑違泊司機則報稱牙及額頭受傷，先後由救護車送往北區醫院治理，警方以涉嫌在公眾地方打架拘捕兩人。

警方表示，昨晚上9時57分接獲報案，現場為打鼓嶺松園下巴士站，近燈柱GD2362。案件有兩人被捕，其中一名為67歲私家車男司機；另一名為29歲男子。據報，因男司機將私家車泊在上址，數分鐘後返回時，被數名攝影人士指其阻塞交通。兩人因而爭執，其間男子的手指被男司機咬傷，隨後兩人用手互相襲擊。男司機報稱牙及額頭受傷；而男子則手指受傷，先後由救護車送往北區醫院治理，兩人均涉嫌在公眾地方打架被捕。