網上熱話｜批巴士打風停開「破壞社會運作」　網民遭圍攻：司機條命唔係命？

颱風泰利襲港，天文台昨晚(16日)預告今日(17日)會發出八號烈風或暴風信號，各間專營巴士公司絕大部分路線均停駛，只安排少數路線提供有限度服務。有網民昨晚在屯門一個地區群組發帖，批評城巴在颱風期間竟決定停駛，「揸巴士呢啲踩油門，扭軚咁簡單的工作，憑咩8號波果(嗰)少少風就唔做，破壞社會運作！」
颱風期間小量路線有限度服務
雖然未知發帖者是否認真批評或屬另有意思的「曲線Post」，但有關言論已惹來大批網民不滿和討伐。有網民表示，「睇到呢d(啲)就明香港做運輸服務業係幾惡做～司機條命唔係命嚟？」、「揸車講到咁簡單嘅話，就唔會有咁多交通意外啦」、「自己唔要命，唔好害人地(哋)」、「大風揸私家車都吹郁啦，何況8號波加巴士」、「可能人地羨慕緊口岸巴士線於8號風球都照開呢。」
▼巿民無懼風浪到海灘玩樂▼
網民：車長實則有上班等開車
有留言則建議把發帖者踢出群組，「已經唔係言論自由既問題，係佢講野(嘢)已經唔識尊重人。」此外，有相信是巴士公司職員的網民認真解釋指，颱風期間路面充滿變數、不明朗因素，天氣狀況亦會影響行車安全，最後提到並非每名員工在打風期間都能返回工作崗位。同時也有留言提到，車長即使毋須駕駛巴士不代表沒有上班，「其實啲車長都返咗工係(喺)廠度standby(候命)，等落波就開工，所以8號風球車長咪一樣要返工。」
事實上城巴在颱風期間又是否完全停開？根據城巴今日公布，所有日間路線在八號烈風或暴風信號生效期間均暫停服務，除提供有限度服務的3條路線，即往返屯門市中心及深圳灣口岸的B3X線、只提供往返粉嶺站及香園圍口岸點對點服務的B7線、往返東涌、機場及亞洲博覽館的S1線。