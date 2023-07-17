網上熱話｜批巴士打風停開「破壞社會運作」　網民遭圍攻：司機條命唔係命？

颱風泰利襲港，天文台昨晚(16日)預告今日(17日)會發出八號烈風或暴風信號，各間專營巴士公司絕大部分路線均停駛，只安排少數路線提供有限度服務。有網民昨晚在屯門一個地區群組發帖，批評城巴在颱風期間竟決定停駛，「揸巴士呢啲踩油門，扭軚咁簡單的工作，憑咩8號波果(嗰)少少風就唔做，破壞社會運作！」

颱風期間小量路線有限度服務

雖然未知發帖者是否認真批評或屬另有意思的「曲線Post」，但有關言論已惹來大批網民不滿和討伐。有網民表示，「睇到呢d(啲)就明香港做運輸服務業係幾惡做～司機條命唔係命嚟？」、「揸車講到咁簡單嘅話，就唔會有咁多交通意外啦」、「自己唔要命，唔好害人地(哋)」、「大風揸私家車都吹郁啦，何況8號波加巴士」、「可能人地羨慕緊口岸巴士線於8號風球都照開呢。」

▼巿民無懼風浪到海灘玩樂▼