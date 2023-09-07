網上熱話｜拖喼客「佔領」青衣巴士情況未改善　下層行李堆積如山

青衣再有街坊直擊拖喼遊客逼爆巴士！《am730》今年5月曾報道，有青衣街坊乘搭過海隧巴948線巴士時，有一群旅客攜帶行李乘搭巴士回青衣的酒店，至昨日(6日)再有街坊分享有關情況，今次的行李在輪椅位堆放得更高，幾乎接近一個人的高度，發帖者更直斥巴士在駛至第七個站已經滿載，「之後嗰啲站一個人都上唔到。」
行李喼疊至近一個人高度
目擊情況的街坊在facebook群組上載一幅相片，可見該輛為城巴948線巴士，在輪椅停放區放有最少8個大型行李喼，以及一些疑似盛載「戰利品」的布袋，惟行李擺放得雜亂無章，又疊至接近一個人的高度，除車廂通道收窄使乘客舉步維艱，若巴士轉彎更隨時釀成意外！
「司機竟然話解決唔到」
發帖者形容「真係痴線！架948變咗旅遊巴！修頓球場之後嗰啲站一個人都上唔到！(修頓球場個站都已經有一半人係上唔到)」，又稱畫面以外的通道和中門都擺滿行李喼，「司機竟然話解決唔到。」翻查資料，修頓球場是該路線往青衣方向的第七個車站，而該站至青衣首個分站中間還有5個站。
有網民留言稱，車長實則可指出物件未能妥善穩固，影響行車安全而立即停止行車，「佢哋有辦法攬到實自己嗰喼近身」，亦有人表示首次遇上同類情況，「巴士公司好快啲攪攪(搞搞)佢、吾(唔)係下次又嘈又打交；下次我見到我都影張比巴士公司投訴下先。」
網民：旅行團就租旅遊車啦！
有留言就直斥事件全屬車長責任，憂慮車輛若發生事故甚至火警，下層後方的乘客將難以逃生，「車長，你嘅權責係最大，你唔處理好，罔顧乘客安全喎，係失職！」不過有人都體諒車長的處境，形容他們其實都「好難做」，「唔俾班××上又怕會得失佢哋，俾佢哋投訴，但萬一如果喺中途發生啲咩意外，佢哋啲行李跌落嚟整親其他乘客，到時又輪到第二班乘客會投訴個車長咁都唔出聲唔處理，由得佢哋上車將啲行李亂咁放。」
此外，有網民就猜想一行人是否一個旅行團，「窮鬼團也不包車去飯店」、「948變旅遊巴，成團內地遊客連領隊上車，堆滿行李」、「$19.5×60=$1170，租旅遊巴根本就唔夠，所以佢地(哋)就咁玩法」、「旅行團就租旅遊車啦！唔應該比成批旅客濫用公共載客巴士，影響其他乘客。」