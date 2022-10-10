網上熱話｜招聘會「陳同學」被指是臨記 國泰：社交媒體帖文內容失實

【18:40更新】國泰航空回應事件，指得悉社交媒體上相關帖文，確認其內容毫無根據及完全失實。國泰重申，上周五(7日)機艙服務員招聘日，僅安排了兩位國泰航空總經理發言，並沒有安排任何申請者接受媒體訪問，並指於一連兩日的招聘日中，安排了逾200名申請者面試，亦開放予任何人士即場應徵；當天亦叮囑傳媒在自行訪問個別申請人時，需徵詢受訪者同意。

【16:15更新】國泰航空上周五起一連兩日舉行機艙服務員招聘日，約9,100元底薪加上其他津貼，月薪可達1.7萬元。不過，活動重點落在一名面試者上，自稱為「陳同學」的面試者接受傳媒訪問時稱，「有價錢已經算好，價錢呢樣嘢我一啲都唔睇得重。」對答之間充滿對航空業的熱誠，惟有網民發現「陳同學」並非首次上鏡受訪，更被指是一名「臨記」(臨時演員)。

國泰招聘日當天，「陳同學」接受傳媒訪問時報稱今年20歲，正就讀香港國際航空學院的航空管理高級文憑，又稱不認同國泰「出手低」，「有價錢已經算好，價錢呢樣嘢我一啲都唔睇得重，做得開心就夠。」他更對業界前景有信心，樂意聽從公司安排負責飛往大灣區的航班。

不過，社交網站專頁「安德魯，飛邊？」發文指，有公關朋友向他提供了一張「com card」，並解釋：「咩係com card?等我話俾大家知，係一啲model或者係演員會send俾啲PR公司or客去介紹自己既卡。」直指幾日前國泰招聘會上受訪、自稱現時就讀香港國際航空學院航空管理高級文憑的20歲陳同學是一位「臨記」。