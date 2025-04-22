網上熱話｜拜山男女大鬧靈灰閣 為一事喪罵七旬清潔工威脅「報東張」

有網民在社交平台發帖，指上周六（4月19日）上午與家人在葵涌靈灰閣拜祭時，目擊一對中年男女因祭品被清理，長時間「喪罵」一名年約七旬的清潔女工，引起網民關注熱議。(Threads)

復活節假期期間，有市民前往拜祭先人。近日有網民在社交平台發帖，指上周六（4月19日）上午與家人在葵涌靈灰閣拜祭時，目擊一對中年男女因祭品被清理，長時間「喪罵」一名年約七旬的清潔女工，引起網民關注熱議。

指「過早」清走祭品

樓主描述，事發時該對男女曾拜祭先人後離開，但返回祭台時發現祭品已被清理，隨即大發雷霆，指責清潔婆婆清理過早：「（罵她）點解唔擺多陣先清潔個祭台，鬧話仲有幾個鐘先收工，點解咁快要清？但講真，你人行開晒，真係鬼先知你拜完未咩？」，並以威嚇言語施壓，包括「你而家對唔住係先人唔係我，你小心啲，你安唔安樂啊？」並揚言「報警冇咩用」，要向無綫電視節目《東張西望》投訴以令其解僱，威脅「總之我以後唔想見到呢個人喺呢度出現」。

樓主報告1823 「希望清潔工唔要孭鑊」

其後三名食環署職員到場處理，惟該對男女仍持續怒罵近一小時，「搞到我哋成層嘅人都唔係好敢講嘢，心裏面不禁會諗，究竟係邊個打擾先人同拜祭者既安寧？」，並要求提供清潔工人員的姓名及資料。目擊樓主批評該對男女行為無理，「下下用報東張嚟威脅人，仲要擺先人上枱，勁唔合理」，指清潔工友僅在祭台無人時履行職責，及後樓主已為此事報告至政府部門「1823」，「希望個清潔工婆婆唔好因為咁樣既無理取鬧，而要孭鑊或者畀人炒魷魚啦。」

樓主呼籲公眾尊重清潔工辛勤工作，並指出真正照顧先人的是這些工友，「我哋啲孝子賢孫都係春秋二祭先過吓嚟」。



