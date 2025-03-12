網上熱話｜拾「香港永久性寵物身份證」發帖尋失主 網民：狗狗洗唔洗攞行街紙？

人不時難免會「大頭蝦」跌野，如跌了身份證就麻煩了，不過港人拾到身份證通常會交予警處外，亦會經網絡尋找物主。今日(12日)網上就有人表示，自己在晚上約7點45分於屯門蝴蝶商場外拾獲一張「身份證」，但依張「身份證」驟眼一看與其他身份證無異；但睇真啲原來「物主」係一隻叫梁必必(Be Be)的狗狗，而造張亦不是香港永久性居民身份證而是「香港永久性寵物身份證」(HONG KONG PERMANENT IDENTITY CARD)！
從相中可見，寵物身份證不只有Be Be的名，性別、出生日期、簽發日期、微型晶片、持證人指紋模板等細節都有做足！而發文者亦貼心地塗走身份證號碼和簽發日期，保障Be Be私隱；更指，「如物主(主人)見到呢個post，可聯絡本人取回，謝謝」。
「唔見左身份證，洗唔洗攞行街紙」
圖片上傳後吸引網民討論，不少人都認為主人很愛自己的狗狗，為其「辦理」身份證亦很可愛，「太可愛喇，幫推！」、「要share去各大寵物gp，好得意呀張身份證」、「好靚女呀」；更有人笑指Be Be無了身份證「毛孩唔見左身份證，洗唔洗攞行街紙」、「應該交俾香港動物入境事務局處理」、「梁必必無3粒星，應該係新移民」。
不過有「熟行情」的網友亦指，「大家唔好睇小呢張嘢，訂造佢要三舊幾」，亦有很多人希望狗主搵得番，「簽發日期至今16年了 ，或許是記念物品」。