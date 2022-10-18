網上熱話｜捉巨型瀨尿蝦打卡被割傷 港男手掌留長「蜈蚣」傷口

香港人愛吃海鮮，曾有調查指港人每年人均消耗的海鮮量冠絕全球。一名港男日前食海鮮時，就被巨型瀨尿蝦割傷手掌，希望大家引以為鑑，稱「我只可示範一次」，慶幸現今已康復。

該名港男於facebook群組貼上照片，表示自己日前買了斑馬瀨尿蝦，在煮食前欲與巨型瀨尿蝦打卡，「想捉住影張相」，從照片中可見，該斑馬瀨尿蝦有手臂般長，十分巨型，怎料意外被割傷手掌心，他又指自己事前已戴上開蠔手套，怎料仍沒用，「天下武功，唯快不破！」，結果需入院縫針，事後手掌更留下一道長長的有如「蜈蚣」般的傷口，他於帖文寫道「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！已經康復，多謝大家關心」。他指，相關照片在出院後拍攝，自己現時已經康復。

不少網民表示瀨尿蝦攻擊力很強

帖文一出隨即引起網民熱議，不少網民留言表示可怕，希望港男早日康復，「好痛呀，希望樓主早日康復」、「好恐怖」、「警世po呀！睇到個心離一離」；亦有不少網民關注瀨尿蝦的攻擊力，亦有不少網民表示曾經「原來瀨尿蝦咁犀利」、「對付呢啲重量級拳手，真係要好小心」、「我手指3針，係劈佢時佢臨死一彈。自此好小心」、「瀨尿蝦半秒有200磅衝擊力，玻璃、硬殼乜都可以打碎，唔信你可以試下，瀨尿蝦本身都食蟹，啲硬殼一撞就碎」、「好快同好大力，我瀨過野」、「我都試過～佢D蚶有剌，好尖，上次去酒樓食飯諗住用手揀一隻，跟住滴到成地血」、「早幾年，我老婆都比印尼尿蝦彈左一野手掌心好痛，立即去醫院睇照X光，照到有一條小小刺係手背上啲，醫生話條刺會跟血管去到心臟，而家立即幫你開刀攞。」

被海產割傷有機會感染食肉菌

不少網民指港男沒有感染食肉菌已是不幸中之大幸，因瀨尿蝦除了前臂攻擊力強、生性兇猛外，被牠割傷有機會造成傷口感染。根據衞生防護中心的資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經食物或傷口造成感染。透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，及進食生或未經煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的蠔，可感染創傷弧菌，而由創傷弧菌引起的傷口感染可導致食肉菌，能破壞身體組織，嚴重可致命。

衞生防護中心呼籲若不幸受傷，應 正確護理傷口以 預防創傷弧菌感染：