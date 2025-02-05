網上熱話｜搭機場巴八達通餘額不足獲免收車資　乘客不滿車長態度堅持付費：已向城巴投訴

有網民今日(5日)於社交平台發帖，指自己早上乘坐循環來往東涌站及機場的巴士S1線時，在東涌站上車拍八達通卡卻發現餘額不足，遂想改用以信用卡電子付款。惟巴士司機相信是擔心阻礙到其他乘客上車，向事主表示可免收車資，卻疑因事主不滿車長當時語氣 ，在堅持付費後再選擇向巴士公司投訴，帖文引起網民熱議。

事主形容司機當時向其大喊：「唔駛你俾啦！唔駛你俾啦！阻×住曬！」為免阻礙巴士運作及其他乘客，於是只向司機表明「唔駛講粗口」便站到一旁。待其他乘客均已上車，巴士亦順利開出後再嘗試到信用卡機前付款卻不果。車長當時再度向事主表示：「話咗唔收你錢，你咁執著做乜？」事主則直指自己不想有任何法律責任，最終成功以支付寶付款。事主在帖文中形容「不明白司機為何如此小事就失控，尤其S1有接載大量旅客。還有會研究司機是否兩度教唆我盜竊。」並提到已經網上向巴士公司投訴。