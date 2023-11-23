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2023-11-23 17:32:25

網上熱話｜搭的士誤上「垃圾車」　網民：叫人點搭呀大佬 (有片)

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網上熱話｜搭的士誤上「垃圾車」　網民：叫人點搭呀。(網片截圖)

網上熱話｜搭的士誤上「垃圾車」　網民：叫人點搭呀。(網片截圖)

搭的士竟見滿車都是雜物，污糟邋遢，有如上一輛「垃圾車」！有網民今(23日)在社交平台上載一段影片，顯示他登上一架的士，車廂内竟擺放許多雜物，導致他被迫與「垃圾」困於一室。影片帖文指，最近Uber和的士話題鬧得熱烘烘，但香港的士多數車箱「污糟邋遢唔衛生」，反問咁嘅唱好香港經濟Taxi點搭啊？」

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司機座椅與車門之間攝有兩支蒸餾水樽。(網片截圖) 副駕駛座的遮陽板夾有多個衣夾。(網片截圖) 在波棍位上面擺放頭枕、抱枕等雜物。(網片截圖) 副駕駛座位堆滿了衣架、膠袋及相信是毛布等物品。(網片截圖) 網上熱話｜搭的士誤上「垃圾車」　網民：叫人點搭呀大佬。(網片截圖)

咁嘅唱好香港經濟Taxi點搭啊」

該影片長18秒，由一名市民在晚上搭的士時，從乘客後座拍攝。片中可見的士車廂擺放極多雜物，包括在司機座椅與車門之間攝有兩支蒸餾水樽、在副駕駛座上的遮陽板夾有多個衣夾，以及在波棍位置上面擺放頭、抱枕等雜物，更令人恐怖是在副駕駛座位上堆滿了衣架、膠袋以及疑似毛布等物品。

發帖的網民說，該的士「又多雜物，污糟邋遢唔衛生，叫人點搭呀的士大佬」，又指最近Uber和的士話題鬧得熱烘烘，但「咁嘅唱好香港經濟Taxi點搭啊」，認為的士態度大家心裡有數，「仲話要罷駛」等，難怪這樣多人搭白牌車。

網民：見到都唔上

有網民在影片下留言，有人說：「呢架真係垃圾車」、「見到都唔上啦」、「垃圾場地貴過深圳小小」、更有人說如果有「小强+床蝨，還會嚇你一」，惟亦有人狠批拍片者「垃及(圾)客人咁喜歡乾淨整潔，就自己買波子(保時捷)啦！」

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