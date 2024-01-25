網上熱話｜搭通宵巴士只入2蚊　普通話男與車長罵戰疑吐口水︰我是內地人(有片)

社交平台流傳一段爭執短片，有一名操普通話男子登上九巴通宵線N281巴士，只在錢箱放入兩元硬幣（正常車資9.4至18.6元），被車長責罵，但男子堅拒下車，更要求退還兩元，更自辯「我是內地人」及疑似吐口水，期間多名乘客指摘他「冇錢就落車」，最終車長報警處理，累全車乘客都要下車。

社交平台流傳一段爭執短片，有一名操普通話男子登上九巴通宵線N281巴士，只在錢箱放入兩元硬幣（正常車資9.4至18.6元），被車長責罵，但男子堅拒下車，更要求退還兩元，更自辯「我是內地人」及疑似吐口水，期間多名乘客指摘他「冇錢就落車」，最終車長報警處理，累全車乘客都要下車。

該段影片長2分25秒，一開始便見到車長已經動怒，用普通話責罵男子「拿兩塊來坐車?」，要求男子自行拿回兩元，但對方回應「你掃給我好不好」。車長隨即要求男子下車，但他堅持要找回錢，並揚言要投訴車長，又聲言「我不是香港本地人，我是內地人」，「我給你看護照好不好」，及後由紙袋拿出護照向車長展示。

乘客斥責「冇錢落車啦」「阻X住晒，成車人等你」

車長其後撥999報警，及後同車乘客得知後向男子表達不滿，他用廣東話解釋「我坐錯車」，有乘客即斥責「冇錢落車啦」、「無錢咪出聲」。但男子拒絕，指車長已經報警，有男乘客即爆粗表不滿「報警又點呀？阻X住晒」、「成車人等你」。

警員到場處理 全車須離開

其後車長激動起來大聲責罵對方稱「我嚟香港幾十年，都未有資格兩蚊搭車」，男子亦大聲問道:「你到底想怎樣？你想殺我？」，期間疑向車長吐口水：「你生活不如意，和我沒有關係！」有女乘客及後稱「你唔係咁惡死，人哋就唔會報警啦。你冇錢咪落車囉」，又直言與是否本地人無關，「呢度唔係大陸，冇得兩蚊搭車」。最終警員到場處理，其他乘客須離開。

